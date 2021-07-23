抗Delta 已接種疫苗者再戴口罩？白宮官員爆激辯

疫苗能減輕感染後的病情、降低病亡機率，但非不被感染的萬靈丹。圖為華府一男子戴著上寫「已接種」字樣的口罩。(Getty Images)

瓦倫斯基重申：已接種者戴不戴是個人選擇

Delta變種病毒讓全美新冠肺炎確診情況再度惡化，尤以密蘇里州最嚴重，南佛州住院率增三倍；白宮 與公衛官員討論是否修正已接種疫苗 者戴口罩 的規定，聯邦疾病防治中心(CDC)主任羅謝爾‧瓦倫斯基(Rochelle Walensky)則堅持重申，已接種者是否戴口罩為個人選擇。

華盛頓郵報報導，白宮官員與CDC部分官員激辯是否更新戴口罩指南，但強調任何正式指南的更新都由CDC主導，白宮不干涉相關人員與科學家之間的磋商。

Delta變種病毒讓全美新冠肺炎確診情況再度惡化，但CDC主任羅謝爾‧瓦倫斯基重申，已接種者是否戴口罩為個人選擇。圖為戴口罩的乘客在洛杉磯聯合車站。(Getty Images)

近期全美單日新增確診逾4萬例

Delta病毒迅速擴散，近期全美單日新增確診逾4萬例，高於6月低谷期的每日約1萬1000例。

佛州邁阿密傑克森健康體系(Jackson Health System)最近調高新冠威脅層級，該醫院執行長彌戈亞(Carlos Migoya)表示，過去14天的新冠確診病患增加117%，本月6日66人住院，20日增至143人。

該院傳染病醫師莉莉安‧艾波(Lilian Abbo)說：「90%住院病患未接種疫苗，95%的人在加護病房；我重申，疫苗有效，抗體保護宿主免於重病、插管和死亡。」

艾波表示，目前染疫者的情況與一年前不同，80%到90%的人感染Delta病毒，潛伏期縮短而非10到14天。

「12歲以下未接種疫苗者要戴口罩」

瓦倫斯基呼籲12歲以下未接種疫苗者戴口罩，指全美七天平均確診上周增加53%，感染Delta病毒者占全美確診病例逾80%，至少90個郡發現此毒株病例，部分地區的醫院收治人數趨近飽和。

白宮防疫協調官齊安茲(Jeffrey Zients)表示，疫苗接種率低的佛州、德州和密蘇里州占目前新增確診的40%，約20%新病例出現在佛州。

密蘇里州的疫情慘重，該州衛生廳表示，七天平均新增確診增至每日2144例，較過去七天增加三分之一，且為6月21日時數據的逾三倍。

CDC截至22日的數據顯示，全美人口已有56.4%至少接種一劑疫苗，另有48.8%%的人完全接種疫苗。

華郵疫苗追蹤數據顯示，目前單日疫苗接種人數約50萬人。

考量疫情激增與疫苗接種率趨緩，部分官員希望國人在已接種疫苗者與未打疫苗者齊聚的場合戴口罩，但白宮對於任何明確檢查國民疫苗接種狀況的政策，抱持保留態度。

網路媒體Axios與易普索(Ipsos)20日公布的民調顯示，52%受訪者常在公共場合戴口罩，比5月初時的84%少。

瓦倫斯基22日重申指南規定，呼籲未接種者戴口罩，至於已接種疫苗者是否戴口罩則是個人選擇。

白宮強調，戴口罩是為了保護未打疫苗的群體，但也擔心改變政策傷害執政黨選情。

拜登總統盼利用擊退病毒的政績，作為協助民主黨在明年期中選舉保住聯邦參、眾兩院席位的工具。