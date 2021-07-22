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不只新冠肺炎 美國男子染「猴痘」返國 當局緊急匡列

編譯張君堯／即時報導
美國當局除了應對棘手的新冠疫情之外，近日又傳出官員正針對27個州、共計200人作出調查，只因為他們與達拉斯一名在奈及利亞旅行感染「猴痘」後歸國的男子有可能接觸過、避免疾病傳播。取材自CDC網頁
美國當局除了應對棘手的新冠疫情之外，近日又傳出官員正針對27個州、共計200人作出調查，只因為他們與達拉斯一名在奈及利亞旅行感染「猴痘」後歸國的男子有可能接觸過、避免疾病傳播。取材自CDC網頁

美國當局除了應對棘手的新冠疫情之外，近日又傳出官員正針對27個州、共計200人作出調查，只因為他們與達拉斯（Dallas）一名在奈及利亞旅行感染「猴痘」（Monkeypox）後歸國的男子有可能接觸過、避免疾病傳播。

這位未具名的男子從拉各斯（Lagos）歸國，並於7月8日至9日前往德州（Texas）途中在喬治亞州的亞特蘭大市停留，並在一周後被診斷出患有「猴痘」這種罕見疾病。

據悉，猴痘會引起起泡的皮疹和類似發燒的流感症狀，病毒可以通過呼吸道飛沫和體液傳播。該男子確診後被隔離在一家醫院，當局透露他「情況穩定」。

美國疾病控制中心（CDC）官員表示，他們正在與州和地方衛生官員合作，對與患者接觸過的人進行監測，並每天對其進行跟蹤、直至月底。據「STAT」報導，到目前為止還沒有發現其他猴痘病例，目前被列入監控名單的包括坐在離病人6英尺（約1.8公尺）以內或在航班上使用廁所的乘客，此外，空服員、清潔浴室的工作人員以及與該男子有過接觸的家人也受到監視。

CDC表示，猴痘是一種罕見但可能造成嚴重後果的病毒性疾病，通常一開始會有流感和淋巴結腫脹等跡象，接著可能發展為面部和身體上的廣泛皮疹。大多數感染猴痘患者會持續2到4周，而且大約10%的猴痘病例以死亡告終。

美國 流感 CDC

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