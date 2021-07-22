東奧／美國掌旗官出爐 女籃柏德、棒球瓦瑞茲獲殊榮
美國奧運代表隊在東京奧運的掌旗官人選出爐，透過運動員互相投票，最終由曾奪下四金的女籃球星柏德(Sue Bird)，以及曾在冬季奧運奪下銀牌，現在以棒球內野手身分挑戰夏季奧運的瓦瑞茲(Eddy Alvarez)獲得殊榮。
柏德目前效力西雅圖風暴隊，40歲的她更是WNBA最年長的球星。她不僅在職業賽場上戰功彪炳，四次率隊勇奪總冠軍，更五次入選年度第一隊，過去四次參戰奧運，也全都為美國帶回金牌。東京奧運將是她第五次出戰奧運，美國女籃依舊是奪金最大熱門，讓柏德有機會成為第一位奪得五金的籃球員。
瓦瑞茲則是古巴裔美國人，去年曾登上大聯盟，目前則是馬林魚隊小聯盟3A內野手。他將是體壇相當罕見，能在冬季和夏季奧運都留下出賽紀錄的選手。他曾在2014年索契冬奧，拿下競速滑冰5000公尺銀牌。他將挑戰成為美國史上，第三位同時在冬季和夏季奧運奪牌的選手。
過去在奧運每一個參賽國僅有一位掌旗官，但今年國際奧會(IOC)為提倡性別平權，因此鼓勵各國派出一男一女擔任掌旗官。
獲得這份殊榮，瓦瑞茲說：「我從沒想過會有這樣的機會，這對我和我的文化背景而言，都是莫大的榮耀。」柏德則表示：「我知道這樣的機會代表的不只是我自己，而是所有為美國女籃代表隊寫下輝煌歷史的前輩，以及我有幸並肩作戰的隊友們。」
上一屆2016里約奧運，由游泳選手「飛魚」菲爾普斯(Michael Phelps)擔任掌旗官。美國史上第一位女性掌旗官，則是1968年的擊劍選手羅瑪莉(Janice Lee Romary)。
東京奧運開幕式，將於23日東岸時間早上7時開始。
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