東奧／美國掌旗官出爐 女籃柏德、棒球瓦瑞茲獲殊榮

美國奧運代表隊在東京奧運的掌旗官人選出爐，曾奪下四金的女籃球星柏德獲選。（Getty Images）

美國 奧運代表隊在東京奧運 的掌旗官人選出爐，透過運動員互相投票，最終由曾奪下四金的女籃球星柏德(Sue Bird)，以及曾在冬季奧運奪下銀牌，現在以棒球內野手身分挑戰夏季奧運的瓦瑞茲(Eddy Alvarez)獲得殊榮。

柏德目前效力西雅圖風暴隊，40歲的她更是WNBA最年長的球星。她不僅在職業賽場上戰功彪炳，四次率隊勇奪總冠軍，更五次入選年度第一隊，過去四次參戰奧運，也全都為美國帶回金牌。東京奧運將是她第五次出戰奧運，美國女籃依舊是奪金最大熱門，讓柏德有機會成為第一位奪得五金的籃球員。

瓦瑞茲則是古巴 裔美國人，去年曾登上大聯盟，目前則是馬林魚隊小聯盟3A內野手。他將是體壇相當罕見，能在冬季和夏季奧運都留下出賽紀錄的選手。他曾在2014年索契冬奧，拿下競速滑冰5000公尺銀牌。他將挑戰成為美國史上，第三位同時在冬季和夏季奧運奪牌的選手。

過去在奧運每一個參賽國僅有一位掌旗官，但今年國際奧會(IOC)為提倡性別平權，因此鼓勵各國派出一男一女擔任掌旗官。

曾在冬季奧運奪下銀牌，今年以棒球內野手身分挑戰夏季奧運的瓦瑞茲獲得美國隊奧運掌旗官殊榮。（Getty Images）

獲得這份殊榮，瓦瑞茲說：「我從沒想過會有這樣的機會，這對我和我的文化背景而言，都是莫大的榮耀。」柏德則表示：「我知道這樣的機會代表的不只是我自己，而是所有為美國女籃代表隊寫下輝煌歷史的前輩，以及我有幸並肩作戰的隊友們。」

上一屆2016里約奧運，由游泳選手「飛魚」菲爾普斯(Michael Phelps)擔任掌旗官。美國史上第一位女性掌旗官，則是1968年的擊劍選手羅瑪莉(Janice Lee Romary)。

東京奧運開幕式，將於23日東岸時間早上7時開始。