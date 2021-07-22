東奧／1日4選手「疫」外奪牌夢碎…「整個人都垮了」
東京奧運開幕在即，21日有四名參賽者因為確診染新冠，奧運夢碎，包括女子定向飛靶射擊項目世界冠軍希爾、捷克桌球選手席魯切克、智利跆拳道選手阿基瑞，以及荷蘭滑板選手賈可布斯。
法新社報導，英國射擊選手希爾(Amber Hill)啟程赴日前驗出新冠陽性反應，被迫退賽。她在代表隊的聲明中表示：「經過五年的訓練和準備，我整個人全垮了。」
捷克代表隊表示，桌球選手席魯切克(Pavel Sirucek)成為捷克代表團在奧運選手村被驗出陽性的第三人。
另外，智利跆拳道選手阿基瑞(Fernanda Aguirre)從烏茲別克訓練營抵達日本時被驗出陽性。她透過社群媒體表示，自己大受打擊、非常傷心。
智利奧會發布聲明說，阿基瑞「沒有症狀且健康狀況良好，但不幸的是，由於日本當局祭出10天隔離措施，她無法參加比賽」。
21歲的阿基瑞曾在2019年泛美運動會(Pan American Games)贏得銅牌，但現在她跟教練都已入住隔離設施。
31歲的荷蘭滑板選手賈可布斯(Candy Jacobs)被迫退賽後，也形容自己「心碎了」。
她在社群媒體Instagram上寫道，自己已「盡全力避免這種情況，採取所有預防措施」，「很不幸地今天上午我驗出新冠陽性，代表我的奧運之旅就此告終」。
這次奧運是在防疫「泡泡」中舉行，選手每天都得篩檢，還被下令除了比賽、訓練、吃東西、睡覺以外的時間，都須保持社交距離和佩戴口罩。最新確診案例則顯示，選手們仍得步步為營。
東京奧運選手確診案例連環爆，之前大多是團體項目選手，因有候補選手上陣，影響較小，但4日染疫者多是參加個人項目者，尤其女子射擊不定向飛靶世界排名第一，被評估有奪金希望的英國射擊女將希爾確診而退賽，更讓人扼腕。
另據NHK報導，6月抵日集訓的烏干達代表團有一人入境篩檢確診，同團一名選手集訓期間確診；兩名南非男子足球選手及一名工作人員在選手村確診、一名橄欖球教練確診。
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