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東奧／1日4選手「疫」外奪牌夢碎…「整個人都垮了」

記者陳宛晶、國際組／綜合報導

東京奧運開幕在即，21日有四名參賽者因為確診染新冠，奧運夢碎，包括女子定向飛靶射擊項目世界冠軍希爾、捷克桌球選手席魯切克、智利跆拳道選手阿基瑞，以及荷蘭滑板選手賈可布斯。

法新社報導，英國射擊選手希爾(Amber Hill)啟程赴日前驗出新冠陽性反應，被迫退賽。她在代表隊的聲明中表示：「經過五年的訓練和準備，我整個人全垮了。」

捷克代表隊表示，桌球選手席魯切克(Pavel Sirucek)成為捷克代表團在奧運選手村被驗出陽性的第三人。

另外，智利跆拳道選手阿基瑞(Fernanda Aguirre)從烏茲別克訓練營抵達日本時被驗出陽性。她透過社群媒體表示，自己大受打擊、非常傷心。

智利奧會發布聲明說，阿基瑞「沒有症狀且健康狀況良好，但不幸的是，由於日本當局祭出10天隔離措施，她無法參加比賽」。

21歲的阿基瑞曾在2019年泛美運動會(Pan American Games)贏得銅牌，但現在她跟教練都已入住隔離設施。

31歲的荷蘭滑板選手賈可布斯(Candy Jacobs)被迫退賽後，也形容自己「心碎了」。

她在社群媒體Instagram上寫道，自己已「盡全力避免這種情況，採取所有預防措施」，「很不幸地今天上午我驗出新冠陽性，代表我的奧運之旅就此告終」。

這次奧運是在防疫「泡泡」中舉行，選手每天都得篩檢，還被下令除了比賽、訓練、吃東西、睡覺以外的時間，都須保持社交距離和佩戴口罩。最新確診案例則顯示，選手們仍得步步為營。

東京奧運選手確診案例連環爆，之前大多是團體項目選手，因有候補選手上陣，影響較小，但4日染疫者多是參加個人項目者，尤其女子射擊不定向飛靶世界排名第一，被評估有奪金希望的英國射擊女將希爾確診而退賽，更讓人扼腕。

另據NHK報導，6月抵日集訓的烏干達代表團有一人入境篩檢確診，同團一名選手集訓期間確診；兩名南非男子足球選手及一名工作人員在選手村確診、一名橄欖球教練確診。

射擊不定向飛靶世界排名第一，被評估有奪金希望的英國射擊女將希爾因確診新冠而退賽，...
射擊不定向飛靶世界排名第一，被評估有奪金希望的英國射擊女將希爾因確診新冠而退賽，讓人扼腕。(路透)

智利跆拳道選手阿基瑞從烏茲別克訓練營抵達日本時被驗出陽性。她透過社群媒體表示，自...
智利跆拳道選手阿基瑞從烏茲別克訓練營抵達日本時被驗出陽性。她透過社群媒體表示，自己大受打擊、非常傷心。(Getty Images)

桌球選手席魯切克成為捷克代表團在奧運選手村被驗出陽性的第三人。（Getty Im...
桌球選手席魯切克成為捷克代表團在奧運選手村被驗出陽性的第三人。（Getty Images）

31歲的荷蘭滑板選手賈可布斯(Candy Jacobs)被迫退賽後，形容自己「心...
31歲的荷蘭滑板選手賈可布斯(Candy Jacobs)被迫退賽後，形容自己「心碎了」。（取材自推特）

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