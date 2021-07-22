我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登：8月底可能開放12歲以下兒童接種疫苗

舊金山灣區第4波疫情來勢洶洶 醫院4周內恐不堪負荷

2032奧運由澳洲布里斯本主辦 預計砸50億美元

編譯陳韻涵／綜合21日電
澳洲布里斯本獲得2032年奧運與殘奧主辦權，成為澳洲第三個舉辦奧運的城市。布里斯本市長希林納(左一)說，「我們的目標是為我們的地區和城市，爭取一生一次的驚奇機會」。(Getty Images)
澳洲布里斯本獲得2032年奧運與殘奧主辦權，成為澳洲第三個舉辦奧運的城市。布里斯本市長希林納(左一)說，「我們的目標是為我們的地區和城市，爭取一生一次的驚奇機會」。(Getty Images)

2020東京奧運在新冠肺炎疫情籠罩下即將於23日開幕，國際奧委會(IOC)委員21日以72票支持、5票反對，確認無競爭對手的澳洲(澳大利亞)布里斯本(Brisbane)獲得2032年奧運與殘奧協辦權，成為澳洲第三個舉辦奧運的城市。

2024年奧運在法國巴黎舉行，2028年則在洛杉磯登場，布里斯本提前11年取得2032年奧運籌辦權，是繼1956年奧運在墨爾本舉辦，2000年奧運則在雪梨舉辦後，第三個舉辦奧運比賽的澳洲城市；但也將增加布里斯本的經濟負擔；英國衛報(The Guardian)報導，布里斯本舉辦奧運的成本約50億元。

IOC此次挑選奧運舉辦城市，採用2019年推行的新制度，一改貪腐陋習，先由新設委員會按各國申請書選擇合適城市，再交由會員投票確認；新制讓許多城市卻步，布里斯本成為唯一選項，取得舉辦權如探囊取物。

IOC主席巴赫(Thomas Bach)說：「投票程序改革是自律改革的關鍵，新制比較不會受到遊說和過去的貪腐影響。」

以2022冬季奧運為例，德國、挪威、瑞典、波蘭和瑞士的候選城市都因缺乏居民支持而放棄競標，最後留下北京和中亞國家哈薩克阿拉木圖(Almaty)這兩個存在人權爭議的城市。北京最終贏得協辦權，讓IOC飽受人權團體的批評。

新制度由IOC成立兩個審查委員會，調查潛在的奧運舉辦城市，並向IOC委員會提出建議。

美聯社報導，布里斯本此次成為委員會的「優先夥伴」(preferred partner)，早在2月便取得獨家交涉權，讓有意競爭的卡達、匈牙利和德國措手不及，而本月21日的投票大多僅具形式。

新制理應客觀，卻仍引發爭議；IOC閉門選擇奧運城市，招致利益衝突與過程不公開的批評。

澳洲奧委會現任主席柯特斯(John Coates)兼任IOC副主席，且是巴赫的親密盟友。

IOC堅稱，柯特斯或任何人都可能存在利益衝突，但不影響推薦程序。

布里斯本市長希林納(Adrian Schrinner)說，布里斯本爭取舉辦奧運在六年前前市長任期內便著手準備，他推文寫道：「我們的目標是為我們的地區和城市，爭取一生一次的驚奇機會。」

他認為，舉辦奧運和殘奧將為昆士蘭地區注入81億元經濟活血。

東京奧運 澳洲 投票

上一則

疫苗假訊息導致確診「數倍」增長 安養中心罩陰霾

下一則

共和黨提名2「川普盟友」查國會暴動 波洛西拒絕

延伸閱讀

史上首位 18歲苗族姑娘代表美出戰奧運體操

史上首位 18歲苗族姑娘代表美出戰奧運體操
世界排名第一英國射擊女將希爾確診 心碎無緣奧運

世界排名第一英國射擊女將希爾確診 心碎無緣奧運
半年新高 奧運開幕倒數兩天 東京新增確診再飆1832例

半年新高 奧運開幕倒數兩天 東京新增確診再飆1832例
美國奧運代表隊紛傳染疫 華裔替補選手確診退賽

美國奧運代表隊紛傳染疫 華裔替補選手確診退賽

熱門新聞

大熱中國電影「失孤」主角原型郭剛堂跟失散24年的兒子郭新振擁抱。(美聯社)

快看世界／「失孤」結局唏噓 兒子：想留在養父母身邊

2021-07-15 12:03
德州民主黨籍眾議員茱莉‧強生（Julie Johnson）13日才在推特貼出與其他黨內議員一起搭機的畫面。（取材自推特@juliejohnsonTX）

德州3民主黨議員確診 皆完全接種 「出走華府」四處走 白宮已獲訊

2021-07-17 20:09
舊金山一對夫婦從購物中心回來後，被三名嫌犯跟蹤撞擊車尾，嫌犯手拿AR式來福槍，搶走蘋果手機、汽車鑰匙和一塊勞力士手錶。圖中紅圈可以看到，一名劫匪手拿長槍。（視頻截圖）

來福槍下 舊金山夫婦被搶蘋果手機、勞力士手表

2021-07-17 20:08
全球首富貝佐斯(圖)20日搭乘自家藍源公司自動駕駛太空船新謝帕德號升空後，成功返回地面，為私人太空旅行再創里程碑。Getty Images

貝佐斯成功返回地面 為私人太空旅行再創里程碑

2021-07-20 11:18
亞馬遜創辦人貝佐斯20日搭乘新謝帕德號太空船成功上太空後，在記者會戴上著名女飛行員艾爾哈特（Amelia Earhart）擁有的護目鏡。路透

遊過太空後得意忘形？貝佐斯謝亞馬遜員工與消費者付帳

2021-07-21 07:53
美國眾議院外委會今天通過抗中「老鷹法案」，法案呼籲美台擴大經貿關係、就駐美代表處正名展開協商，也支持台灣有意義參與國際社會，並強調聯合國對中國的承認並不涉台。(本報系資料照片）

美眾院外委會通過抗中「老鷹法案」 台駐美代表處有望正名

2021-07-15 21:13

超人氣

更多 >
好市多出現這「神秘食材」 網友：這要怎麼用？

好市多出現這「神秘食材」 網友：這要怎麼用？
遊過太空後得意忘形？貝佐斯謝亞馬遜員工與消費者付帳

遊過太空後得意忘形？貝佐斯謝亞馬遜員工與消費者付帳
為何拒打疫苗？伊州接種率最低地區居民這麼說

為何拒打疫苗？伊州接種率最低地區居民這麼說
製藥添加物發霉釀百死 華裔藥師判刑加重至10年半

製藥添加物發霉釀百死 華裔藥師判刑加重至10年半

華女紐約地鐵遭劫 多族裔出手將劫匪制伏

華女紐約地鐵遭劫 多族裔出手將劫匪制伏