2032奧運由澳洲布里斯本主辦 預計砸50億美元

澳洲布里斯本獲得2032年奧運與殘奧主辦權，成為澳洲第三個舉辦奧運的城市。布里斯本市長希林納(左一)說，「我們的目標是為我們的地區和城市，爭取一生一次的驚奇機會」。(Getty Images)

2020東京奧運 在新冠肺炎疫情籠罩下即將於23日開幕，國際奧委會(IOC)委員21日以72票支持、5票反對，確認無競爭對手的澳洲 (澳大利亞)布里斯本(Brisbane)獲得2032年奧運與殘奧協辦權，成為澳洲第三個舉辦奧運的城市。

2024年奧運在法國巴黎舉行，2028年則在洛杉磯登場，布里斯本提前11年取得2032年奧運籌辦權，是繼1956年奧運在墨爾本舉辦，2000年奧運則在雪梨舉辦後，第三個舉辦奧運比賽的澳洲城市；但也將增加布里斯本的經濟負擔；英國衛報(The Guardian)報導，布里斯本舉辦奧運的成本約50億元。

IOC此次挑選奧運舉辦城市，採用2019年推行的新制度，一改貪腐陋習，先由新設委員會按各國申請書選擇合適城市，再交由會員投票 確認；新制讓許多城市卻步，布里斯本成為唯一選項，取得舉辦權如探囊取物。

IOC主席巴赫(Thomas Bach)說：「投票程序改革是自律改革的關鍵，新制比較不會受到遊說和過去的貪腐影響。」

以2022冬季奧運為例，德國、挪威、瑞典、波蘭和瑞士的候選城市都因缺乏居民支持而放棄競標，最後留下北京和中亞國家哈薩克阿拉木圖(Almaty)這兩個存在人權爭議的城市。北京最終贏得協辦權，讓IOC飽受人權團體的批評。

新制度由IOC成立兩個審查委員會，調查潛在的奧運舉辦城市，並向IOC委員會提出建議。

美聯社報導，布里斯本此次成為委員會的「優先夥伴」(preferred partner)，早在2月便取得獨家交涉權，讓有意競爭的卡達、匈牙利和德國措手不及，而本月21日的投票大多僅具形式。

新制理應客觀，卻仍引發爭議；IOC閉門選擇奧運城市，招致利益衝突與過程不公開的批評。

澳洲奧委會現任主席柯特斯(John Coates)兼任IOC副主席，且是巴赫的親密盟友。

IOC堅稱，柯特斯或任何人都可能存在利益衝突，但不影響推薦程序。

布里斯本市長希林納(Adrian Schrinner)說，布里斯本爭取舉辦奧運在六年前前市長任期內便著手準備，他推文寫道：「我們的目標是為我們的地區和城市，爭取一生一次的驚奇機會。」

他認為，舉辦奧運和殘奧將為昆士蘭地區注入81億元經濟活血。