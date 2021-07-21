遊過太空後得意忘形？貝佐斯謝亞馬遜員工與消費者付帳

亞馬遜創辦人貝佐斯20日搭乘新謝帕德號太空船成功上太空後，在記者會戴上著名女飛行員艾爾哈特（Amelia Earhart）擁有的護目鏡。路透

全球首富暨亞馬遜 創辦人貝佐斯 20日搭乘自家藍源公司（Blue Origin）的新謝帕德號（New Shepard）太空船，成功前往太空與重返地球，但新當上太空人 的他隨即因為一番疑似得意忘形的謝詞，引來亞馬遜雇員與消費者、眾多網友跟左派政治人物的交相指責。

Insider與每日郵報報導，貝佐斯在記者會表示，「我要感謝每一位亞馬遜的員工及每一位亞馬遜的消費者，因為你們為這一切付錢」。

這句話剛說完，現場就隨即傳出一片笑聲，貝佐斯接著又說道，「真的，對不在這裡的每一位亞馬遜消費者，還有每一位亞馬遜員工，打從我的心底謝謝你們，非常謝謝，太感謝了」。

亞馬遜的工作環境與員工待遇向來惡名昭彰，貝佐斯自己也在6月被揭發多年幾乎零繳稅而挨轟，這番感謝亞馬遜員工與消費者付錢讓他上太空的謝詞隨即引來砲轟，一位網友直言「我絕對被噁心到了」，《星條旗報》亞洲特派記者大衛．崔（David Choi）就推文「我想要退款」。

網友史溫（Jules Swain）推文，「我在亞馬遜沒買很多（當然不是書），但看到貝佐斯與他的遊伴笑話他那領最低工資的員工與消費者為他的太空之旅付錢後，我剛剛取消我的Amazon Prime帳號」。

民主黨籍的麻州聯邦參議員華倫（Elizabeth Warren）則在推特寫道：「貝佐斯忘了謝謝所有勤奮美國人實際繳稅以確保國家運轉，而他和亞馬遜一毛沒繳」。