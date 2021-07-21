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亞裔奧運選手面臨歧視 代表美國參賽更添壓力

編譯郭宣含╱綜合20日電
夏威夷出生的空手道女選手國米櫻為日裔移民後代。(Getty Images)
夏威夷出生的空手道女選手國米櫻為日裔移民後代。(Getty Images)

代表美國亞裔奧運選手前往東京爭奪金牌之際，亞裔與亞太裔同時也成為美國暴力目標；維權人士表示，反亞裔仇恨對亞裔會影響心理健康，為前往亞洲參賽的亞裔運動員再添一層壓力。

亞裔奧運選手受限無法有力發表其政治觀點，至少兩名亞裔運動員透露，他們為奧運準備期間曾遭受偏見，其他亞裔也曾面臨反亞裔仇恨的攻擊事件。

夏威夷出生的空手道女選手國米櫻(Sakura Kokumai)為日裔移民後代，他最近告訴「今日美國報」(USA Today)線上論壇，她在公園慢跑時遭人辱罵種族歧視的髒話和言語騷擾。

首爾出生的體操運動員尤爾・摩爾達爾(Yul Moldauer)自幼獲美國雙親收養，他也在同一個論壇上表示，他最近在車陣中遭一名騎士超車，對方還朝他大喊「滾回中國」。

奧運金牌單板滑雪選手克洛伊·金(Chloe Kim)為第一代韓裔，她表示在Instagram曾收到仇恨留言，對她的心理健康造成傷害。

體育媒體ESPN爭議球評史密斯(Stephen Smith)讓反亞裔仇恨事件更掀波瀾，他在痛批職棒洛杉磯天使隊日裔球員大谷翔平(Shohei Ohtani)聘用傳譯員後，於上周對此道歉。

史密斯在ESPN的First Take早晨談話節目中表示，他認為這名棒球「頭號人物」需要傳譯員，美國人才能「天殺的聽懂他在這個國家說的話」，這件事是一大問題；ESPN同時譴責史密斯，亞裔維權人士也抨擊這番狹隘偏執的言論。

根據加州聖貝納迪諾大學「仇恨和極端主義研究中心」(Center for the Study of Hate and Extremism)統計，美國最大幾座城市中，警察2021年第一季接獲的反亞裔仇恨犯罪事件，比去年同期大增189%。

「停止仇恨亞太裔」團體(Stop AAPI Hate)在2020年3月19日至2021年3月31日期間，一共追蹤到6603件自行回報的反亞裔仇恨事件。

「停止仇恨亞太裔」創辦人張華耀(Russell Jeung)表示，亞裔跟非裔運動員一樣，他們要代表一個無法完全接受他們的國家參賽。

摩爾達爾在回應亞裔歧視事件時指出：「不管別人想說什麼或騷擾我，我的工作就是代表美國，我只能撇開這些事，因為我還要代表其他很多很棒的美國人參賽。」

亞裔 美國 奧運

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