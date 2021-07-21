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東奧因疫延期創紀錄 125年來首在奇數年辦無觀眾奧運

記者顏伶如╱綜合報導
因為新冠疫情波折不斷，今年東京奧運將在無觀眾下進行。(美聯社)
因為新冠疫情波折不斷，今年東京奧運將在無觀眾下進行。(美聯社)

奧林匹克運動會在現代史一路走來125年，歷經戰爭、杯葛，如今則碰到新冠疫情，這次東京奧運將有許多前所未見的特點，光是因為疫情而延遲整整12個月才登場，就已經寫下新紀錄，延期之後還成為史上第一次在奇數年舉辦的奧運。

由於疫情未退，日本禁止觀眾入場，外國觀眾與本國觀眾都一概不准，東京奧運也將成為奧運史上首度比賽現場並無觀眾的罕例。

曾為美聯社採訪奧運長達30年的「奧林匹克記者協會」(Olympic Journalists Association)前任會長威爾森(Steve Wilson)說：「這是前所未見的狀況。」他表示，東京奧運將沒有嘉年華會的氣氛，缺乏往年人們期待看到的慶賀與歡樂景象，「這次肯定會在歷史留下紀錄」。

奧運史上曾出現許多不尋常的狀況。美國及許多盟邦共同杯葛1980年莫斯科奧運，抗議蘇聯入侵阿富汗；相隔四年之後，蘇聯與友好盟邦則聯合抵制1984年洛杉磯奧運。

1976年蒙特婁奧運遭到以非洲國家為主的數十國杯葛，抗議紐西蘭體育圈與南非種族隔離政權掛勾；南非因為實施種族隔離政策，從1964年到1988年之間被禁止參加奧運。

一次世界大戰與二次世界大戰期間，奧運被迫取消，因此1916年、1940年及1944年都沒有奧運比賽；一次世界大戰時還沒有冬季奧林匹克運動會，二次世界大戰期間則是連冬奧也一併取消。

因為戰爭而被取消的1940年奧運原本要在日本舉行，等到戰爭過後，奧運終於得以於1948年恢復舉辦時，地點卻選在英國倫敦，日本一直等到1964年，才終於第一次舉辦奧運。

1920年奧運在比利時安特衛普(Antwerp)舉行，當時一次世界大戰才結束不久，流感大流行更造成全球5000萬人喪生。

比利時運動史學家雷森(Roland Renson)去年接受美聯社訪問時說，比利時當年在時間有限的情況下規畫奧運，各種賽事都有相對調整，飽受戰爭摧殘的安特衛普(Antwerp)當時物資條件則非常拮据，盡量利用手邊現有資源設法變通。

東京奧運 疫情 日本

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