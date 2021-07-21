東奧流失門票、廣告 日本200億投資恐放水流

東京奧運選手村已傳出多位運動員確診，可能為日本帶來更多損失。(美聯社)

舉辦奧運會要投入大量資金，不過一場成功的奧運會，可帶來更大的經濟利益；但是受到新冠疫情 影響，已經投入超過200億美元的東京奧運 沒有觀眾、鮮少觀光客，連贊助商都不敢投放與奧運有關的廣告，大量空蕩蕩的場館，讓日本 的投資恐付諸東流。

華爾街日報報導，本次東奧場館耗資70億元以上，多數場館在2019年就已完工、或是工程進度超前，門票銷售成績亮眼，讓國際奧會(IOC)盛讚此本屆奧運為「史上準備最周全」的奧運會。

對政治人物而言，這是日本從2011年311海嘯中復甦的證明，對一般民眾而言，也是激勵民心，乃至大賺觀光財的機會。

但是新冠疫情的爆發，讓一切都成為泡影，例如在新舊世界交會的淺草，雷門旅館在2019年投資100萬元翻修，準備迎接觀光客；但是疫情爆發後，現在日本最大旅遊業集團之一、KNT-CT已宣布不會提供東奧套裝行程。

新冠疫情還讓奧運會從可能的賺錢機會，變成可能要背負更大的負擔，尤其考慮到各國運動員、各國及奧委會官員到訪後，還有各承包商、國際媒體，都傳出有人確診；即使投資幾乎要泡湯的雷門旅館社長戶部祥子也說，如果奧運沒有舉辦，她們的狀況可能更好，因為至少造成傳播鏈的原因會少一個。

一份18日發布的民調顯示，現在日本有三分之二的民眾反對奧運，影響所及，奧運會最大贊助商之一，豐田汽車(Toyota)本周宣布，不會投放任何與東奧聯名的廣告；日本企業及民間贊助東奧的總額超過30億元，為過去所有奧運會主辦國獲得的贊助之最。

在經濟之外，日本奪牌的希望，也因為少了過去體育賽事的亮點，地主國觀眾的歡呼雀躍聲中而消褪。

不過，日本的經濟不是全無希望，即使是最悲觀的預測，也不會讓日本的國內生產總值(GDP)損失大餘一個百分點，而且如果東奧舉辦成功，未來仍可望迎接大量觀光客，剩餘的場館未來也可繼續作為其他賽事使用，再次帶動周邊產業發展；但這些前提都是，日本的疫情要能控制住。