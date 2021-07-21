美國奧運代表隊紛傳染疫 華裔替補選手確診退賽

生於江西的美國國家體操隊的華裔替補選手厄克，因染疫，失去上場比賽機會。(美聯社)

因新冠疫情 延辦一年的東京奧運 將在本周開賽，美國 代表隊選手也陸續抵達東京，但因疫情仍熾，所有抵達日本的奧運選手仍需進行核酸檢測，美國男女籃代表隊也陸續傳出有人確診；依據規定，所有在東京被驗出確診的選手，均不能上場參賽，須在隔離結束後立刻返國。

美國代表團中，17歲女網新星高夫(Coco Gauff)、體操隊的華裔替補選手厄克(Kara Eaker)和女子職籃WNBA球星塞繆爾森(Katie Lou Samuelson)等三人近日都因為染疫，失去了本屆奧運上場比賽的機會。

美國國家男籃代表隊日前發出聲明，繼先發後衛比爾(Bradley Beal)被列入新冠病毒觀察名單而確定缺席東奧後，目前在NBA芝加哥公牛隊擔任後衛的拉文(Zach LaVine)也被列入該名單中，因此不會隨隊前往日本，但希望拉文能在本周抵達東京。

女籃代表隊的情況也不樂觀，完整接種兩劑疫苗的凱蒂．塞繆爾森(Katie Lou Samuelson)傳出確診，已確定退賽；塞穆爾森在自己的Istagram上貼文表示：「進軍奧運是我從小的夢想，希望有朝一日能盡速重回奧運的舞台。」

本屆奧運在疫情的陰霾下舉行，為「誰能上場參賽」的問題添加變數。事實上，自南非足球代表隊成員首度被驗出確診後，整個選手村已有超過24名選手確診，另外還包含33位選手村或比賽場館的日籍工作人員；因此日本奧運委員會主席表示，不排除在最後一刻取消奧運的可能性。

為了防範疫情擴散，本屆奧運要求所有隨行人員必須持有96小時內、72小時內兩份核酸陰性證明方能登機；抵達日本後倘被確定為陽性，則立刻啟動隔離，禁止參賽。不過該名被禁止參賽的選手不會因此被判定失格，而是發出「未參賽證明」(DNS)。

為確保奧運賽事正常舉行，所有確診的選手均由候補選手替補；而團體賽事倘因確診人數過多，致該國家代表隊無法出賽時，則由下一順位的國家替補。此外，本次國際奧委會還替所有選手準備疫苗，任何提出需求的選手都可以接種。