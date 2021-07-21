拜登夫人參加東京奧運開幕式 美代表團成員僅1人

東京奧運選手村已傳出多位運動員確診。(美聯社)

拜登總統20日宣布，第一夫人吉兒‧拜登(Jill Biden)將率領代表團赴日參加23日的東京奧運 開幕儀式，代表團成員只有到任不久的美國駐日大使館代辦谷立言(Raymond Greene)一人，凸顯疫情 對已經延後一年的東京奧運會的衝擊。

參加東京奧運的多國選手新冠病毒確診案例不斷增加，日本 首相菅義偉(Yoshihide Suga)20日接受華爾街日報訪問時，則為新冠疫情下堅持舉辦奧運的決定辯護說，新冠疫苗施打持續推動，同時採取嚴格防疫手段，「因此我決定我們已經站在正確的位置，已經準備就緒」。

東京奧運籌委會秘書長武藤敏郎( Toshiro Muto)20日也在記者會上表示，萬一確診案例升高，將討論「因應措施」。這句話被部分媒體解讀成，日本不排除停辦奧運。

但菅義偉說，日本的新冠病毒確診案例與西方國家相比是小巫見大巫，日本的各種防疫措施也做得有條不紊，日本舉辦奧運是安全的。

部分輿論聲浪批評，東京奧運將危害日本及全球安全，但菅義偉受訪時以英國為例指出，英國日前舉辦溫布頓(Wimbledon)網球錦標賽，還有足球賽，比賽現場座無虛席，觀眾都沒戴口罩，英國每日新增確診案例都破萬，「如果拿我們的確診案例數量跟其他國家相比，我們的數目真的非常少。」

因為疫情而延後一年的2020年東京奧林匹克運動會，距離23日開幕已經進入倒數計時；根據東京都廳(Tokyo Metropolitan Government)網站數據，東京20日有1387個新增確診案例，是今年1月21日以來第二高的紀錄；就在世界各國選手紛紛抵達東京之際，奧運比賽相關人員感染病毒，累計已超過70例。

武藤敏郎表示，前一次的五方會談中，討論會持續注意疫情走向，若有必要還會舉行五方會談；五方會談參加者包括國際奧林匹克委員會(International Olympic Committee)、2020東京奧運籌委會(Tokyo 2020 Organizing Committee)、日本政府、東京都廳，以及國際帕拉林匹克委員會(International Paralympic Committee，即殘奧委員會)。

武藤敏郎指出：「目前看來，疫情可能變得更糟糕，也可能好轉，因此當狀況確實發生時，我們會考慮應該如何行動。」