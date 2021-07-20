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台本土新增18例確診、4例死亡

疫情創美國史上最短經濟衰退 歷時僅2個月

加拿大8月9日起允許美國人入境 須滿足3條件

編譯郭宣含／綜合19日電
遊客在加拿大境內觀賞尼加拉瀑布。(美聯社)
遊客在加拿大境內觀賞尼加拉瀑布。(美聯社)

加拿大19日宣布，從8月9日起將開放美國與加拿大邊境，允許完全接種加拿大認可疫苗美國公民和永久居民，在提交檢測合格報告後入境且無需隔離；英國19日則迎來疫情後的「自由日」，但因疫情再起，而且首相強生(Boris Johnson)也被迫自我隔離，美國國務院依舊對英國維持最高四級警戒，並敦促美國人避免前往英國。

加拿大19日宣布，從8月9日起放寬美加邊界限制；此前美國各派議員、業界團體和部分遊客連月批評，加拿大過度謹慎的防疫政策，拆散美加兩地家庭、傷害旅遊業並顛覆邊界社區密切互動的生活。

若要符合加拿大入境資格，美國公民和永久居民必須完成疫苗接種、無症狀且提供啟程前72小時的新冠分子檢測陰性報告；他們還需上傳英語、法語或其他合格翻譯的文件到加拿大政府的ArriveCan應用程式或網站，證明他們已在出發至少前14天完成疫苗接種，而且還必須出示正本。

加拿大邊防官員16日在尼加拉瀑布市檢查自美入境的車輛。(美聯社)
加拿大邊防官員16日在尼加拉瀑布市檢查自美入境的車輛。(美聯社)

認可4種疫苗 不包括中俄產品

加拿大認可的疫苗包括輝瑞、阿斯特捷利康(AZ)、莫德納和嬌生疫苗，但不包括世界衛生組織(WHO)認可的部分疫苗，例如俄羅斯和中國疫苗。

12歲以下孩童尚不符合認可疫苗的接種資格，但他們在接種完畢的家長陪同旅行下便無須隔離；加國官員表示，孩童抵達前14天須避免參加集體活動，而且在抵達的第一天和第八天須接受檢測。

雖然美國尚未表示是否允許加拿大人以非必要旅遊因素從陸路入境，但據統計，加拿大人均接種率已高於美國，七成加國人已接種至少一劑疫苗，近半接種完畢。

加拿大政府19日宣布，8月9日起開放美國完全接種者入境旅行。圖為加拿大的新郎(左...
加拿大政府19日宣布，8月9日起開放美國完全接種者入境旅行。圖為加拿大的新郎(左)6月時經過特許，在美加邊界的和平拱門國際公園內，跨過邊界迎娶美國新娘。(美聯社)

英國全面解封 美呼籲避免前往

英國19日幾乎解除一切防疫限制，成了民眾可拿下口罩的「自由日」，夜店和運動賽事在英格蘭全面開放，政府也不再建議民眾在家工作；不過蘇格蘭、威爾斯和北愛爾蘭則更謹慎，並未完全開放。

「如果我們不解封，我們得自問，還會有誰來做？」強生認為「自由日」能再次帶動英國經濟，因為許多人已接種疫苗，但英國疫情仍持續擴散，過去一周確診率不斷攀升。

國務院和聯邦疾病防治中心(CDC)19日維持對英國的四級警戒，由於Delta變種病毒持續在英國肆虐，美國當局呼籲美國人避免前往英國，若民眾必須前往英國，應完成疫苗接種；目前來自歐盟、英國等其他國家的非美國公民禁止入境美國。

英國解封當天也出現不少混亂情況，英國國民保健署(NHS)命令數十萬人自我隔離，強生本人也因接觸確診者而自主隔離。

美國公民 英國 疫苗

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