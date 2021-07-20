FDA前局長警告：沒打疫苗會染Delta

新冠Delta變種病毒肆虐傳播，再掀疫情。多州醫療體系再度緊繃。(美聯社)

聯邦食品暨藥物管理局(FDA)前局長高特里布(Scott Gottlieb)18日接受「哥倫比亞廣播公司」(CBS)節目「面對國家」(Face the Nation)訪問時表示，目前未接種新冠疫苗 的國民將會感染Delta變種病毒 ，且會是這些人此生所感染的最嚴重病毒。

CBS最新公布委託YouGov進行的民調顯示，民眾對Delta病毒 的擔憂呈現兩極分布，最擔心此病毒的人已完整接種，但未完成接種或不想打疫苗的民眾反而不怕變種病毒的威脅，但這群人的染疫風險最高。

現為新冠疫苗的主要製造商之一輝瑞(Pfizer)藥廠董事的高特里布表示，全美約75%的人不容易感染變種病毒，這75%的人中，約50%因為打疫苗而獲得抗體，另有25%曾染疫。

他表示，除了具有抗體的75%國民之外，另有25%的人依然是變種病毒傳染的高風險群，染疫後可能重病住院。

高特里布說：「Delta病毒的傳染力很強，將會感染大多數人，大多數感染此病毒者將會重病、住院且有生命危險。」

高特里布發表評論的18日當天，全美平均單日確診1萬2048例，七天滾動平均3萬1919例，較三周前的1萬293例增加210%。

目前新增確診病例多與Delta變種病毒在疫苗接種率低的州快速擴散有關，分別是阿拉巴馬州、阿肯色州、路易斯安納州和密蘇里州。

高特里布表示，約97%的染疫者住院後不治，其中不乏未打疫苗者。

CBS委託YouGov於14日至17日訪查2238人的民調顯示，所有受訪者中有62%的人關切Delta變種病毒，在完成疫苗接種的群體中有72%的人依舊擔心Delta病毒，但沒打疫苗或尚未完整接種的受訪者中，只有48%的人擔心Delta變種病毒。

至於成人不打疫苗或還沒決定是否打疫苗的前三大原因，53%的受訪民眾擔心疫苗的副作用，50%的人不信任政府，另有45%的受訪者不相信科學。