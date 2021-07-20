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台本土新增18例確診、4例死亡

疫情創美國史上最短經濟衰退 歷時僅2個月

「臉書沒殺人」 拜登改口: 一起對抗假資訊

編譯陳韻涵／綜合19日電
新冠Delta變種病毒肆虐傳播，再掀疫情，造成股市緊張19日大跌。圖為全美人口最多的加州洛杉磯郡下令室內室外，有無接種，重新戴上口罩，以保安全。(美聯社)
新冠Delta變種病毒肆虐傳播，再掀疫情，造成股市緊張19日大跌。圖為全美人口最多的加州洛杉磯郡下令室內室外，有無接種，重新戴上口罩，以保安全。(美聯社)

拜登總統日前痛批臉書(Facebook)允許關於新冠疫苗的錯誤資訊在平台上散播形同「殺人」(killing people)後，19日緩和攻訐該社群媒體的力道，改口說「臉書沒有殺人」，希望科技公司改善假資訊滿天飛的情況；白宮發言人莎奇(Jen Psaki)也隨之修正立場，強調白宮「並未與臉書交戰，而是在對抗病毒。」

拜登16日回答記者關於臉書等社群媒體上關於疫苗的錯誤資訊時說道：「他們殺人，我是說，他們真的是；聽著，目前的疫情只發生在未接種疫苗的群體之中。」

拜登這番話引發熱烈討論和爭議，臉書也不甘示弱，當天迅速回應，稱拜登的說法「缺乏事實證明」，強調公司致力分享正確的疫情資訊。

不過，拜登19日就在一場與疫情不相關的經濟活動中突然改口說，臉書沒有殺人，但散播假資訊的人正在傷害其他人。

拜登說，臉書主管不用如此強烈反駁他的發言，而是要更積極作為，對抗關於疫苗的假資訊，「這才是我要說的。」 

莎奇在拜登改口後，也調整之前的強硬立場，強調白宮最大的考量是讓國民接種疫苗，因為許多人從社群媒體看到錯誤資訊而不願接種。

公衛署長莫西(Vivek Murthy)上周也頒佈了就任以來第一道建議，警告錯誤訊息對公共衛生形成強烈挑戰，呼籲各社群媒體矯正視聽。

另外，聯邦食品暨藥物管理局(FDA)前局長高特里布(Scott Gottlieb)表示，社群媒體摒除錯誤資訊很重要。

高特里布19日告訴「消費者新聞與商業頻道」(CNBC)說，社群媒體大公司沒有盡到責任與義務，遏止其平台上散播關於疫苗的錯誤資訊。

目前擔任新冠疫苗的主要製造商輝瑞(Pfizer)藥廠董事的高特里布說：「我認為他們(社群媒體)肯定有責任，但在部份情況下，他們並未盡責。」

社群媒體 拜登 疫苗

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