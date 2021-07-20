小兒科學會：學童返校應全面戴口罩

新冠delta變種病毒肆虐傳播，再掀疫情，造成股市緊張19日大跌。圖為全美人口最多的加州洛杉磯郡下令室內室外，有無接種，重新戴上口罩，以保安全。(美聯社)

美國 小兒科學會(AAP)19日發表聲明指出，兩歲以上學童新學期返回教室上課時，應該全面戴口罩 ，不管是否已接種新冠疫苗 ；不過，聯邦疾病防治中心(CDC)本月稍早前公布，已施打疫苗的學生今秋回到學校上課時，並不需要戴口罩。

美國小兒科學會在聲明中說，兒童回到學校接受面對面教學是非常重要的，學校教職人員也應該全面戴口罩，這是對抗疫情的「多層保護策略」(layered approach)。

白宮防疫顧問、國家過敏和傳染病研究院(NIAID)院長佛奇(Anthony Fauci)19日接受有線電視新聞網(CNN)專訪時說，美國小兒科學會的最新建議與洛杉磯衛生機關最近宣布的戴口罩規定方向一致，當社區裡出現病毒傳播，但社區人口卻有頗高比例並未接種疫苗時，就需要採取更多保護措施，避免疫情擴散。

他說：「可以理解美國小兒科學會的考量，他們只是希望確保安全。」

美國小兒科學會學校健康委員會主席奧里瑞( Sonja O'Leary)指出，學生返校上課應該放在第一優先，也要考慮到孩子們的朋友及老師，如果返校上課能夠安全進行，「我們全體都必須扮演好角色。」

奧里瑞說，結合多層保護措施，包括疫苗、戴口罩、勤洗手等，將可確保每一個學生都可以安全地回到校園上課。

美國小兒科學會指出，全面要求學生戴口罩是有必要的，因為學生人口當中有極高比例並未施打疫苗，學校也很難分辨學生是否已接種疫苗，新型變種病毒的出現，卻可能讓兒童間更容易傳染。

目前12歲以上兒童與青少年在美國已可施打新冠疫苗，聯邦食品暨藥物管理局(FDA)上周表示，12歲以下兒童的新冠疫苗使用緊急授權，最快可望在今年冬季中期通過。

美國小兒科學會在聲明中說，全面戴口罩的規定可以保護學生及教職人員，避免感受其他的呼吸道疾病，學生感染這些呼吸道疾病後，就必須在家休息，不能上學。