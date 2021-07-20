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台本土新增18例確診、4例死亡

疫情創美國史上最短經濟衰退 歷時僅2個月

趁打疫苗偷植晶片？ 竟有20%民眾相信陰謀論

編譯林梅婕／綜合19日電
民調顯示，接種疫苗者多不會再染疫。(美聯社)
民調顯示，接種疫苗者多不會再染疫。(美聯社)

上周由經濟學人(Economist)與民調機構輿觀(YouGov)合作研究的民調指出，約兩成的美國人相信這個網路陰謀論：全世界數萬人接種疫苗的同時，也被植入晶片。

許多陰謀論者稱，政府和企業聯手以疫情作為掩護，目的是透過夾帶晶片的新冠疫苗注入人體後，進而控制和追蹤全球數億人口。

儘管支持這項毫無證據的謠言實屬無稽，但該調查顯示，竟然有15%的民眾認為此事「可能是真的」，5%的人則相信「肯定是真的」；以年齡層區分，30歲至44歲的受訪者最多人相信，比率為27% 。

此外，該調查也以政治傾向做分類，拜登總統支持者僅8%的人相信陰謀論，川普支持者則有29%；還有14%為民主黨支持者，32%為共和黨支持者。

過去一年網路上充斥有關新冠肺炎各種陰謀論，拜登政府最近更將究責的炮火指向社群媒體臉書，比喻其平台散播關於新冠疫苗的錯誤訊息是在「殺人」；在臉書強烈反擊後，拜登19日已改口說，臉書沒有殺人。

其他謠言還有影射微軟共同創辦人比爾·蓋茲(Bill Gates)與前妻梅琳達(Melinda Gates)兩人是策劃所有陰謀的主使者，為此「比爾及梅琳達蓋茲基金會」(Bill and Melinda Gates Foundation，BMG)也曾借英國廣播公司(BBC)向社會大眾反駁，稱一切都是子虛烏有。

今年1月仿間甚至謠傳新冠疫苗恐怕造成女性不孕，或是含有豬肉製品的成分，嚴重影響了特定族群施打新冠疫苗的意願；許多猶太裔醫生也出面警告民眾勿信這類謠言，並表示這些陰謀論「完全沒有證據」支持。

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