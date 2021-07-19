我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國施壓荷蘭也買不到光刻機？ WSJ：拜登政府不准

保健系統調查：97%住院患者「未接種疫苗」

貝佐斯參加速成訓練 將展開首次無駕駛太空飛行

中央社／德州18日綜合外電報導
貝佐斯與同行夥伴已經展開訓練，準備「體驗千載難逢的航程」。美聯社
貝佐斯與同行夥伴已經展開訓練，準備「體驗千載難逢的航程」。美聯社

為準備旗下藍源公司（Blue Origin）20日的太空之旅，美國億萬富翁貝佐斯（Jeff Bezos）與3名同行夥伴今天在德州參加了14小時速成訓練課程。這將是世界首次只有乘員、無駕駛太空飛行。

藍源太空業務負責人科內爾（Ariane Cornell）表示，貝佐斯與同行夥伴已經展開訓練，準備「體驗千載難逢的航程」。

根據藍源公司，今天的訓練課程包括安全簡報、太空船飛行模擬、檢視火箭與其運轉，以及太空船脫離地球動力後如何在船艙內漂浮等等。

藍源今天在簡報會上對此行信心滿滿，飛行總監拉尼厄斯（Steve Lanius）表示，20日預定上午8時起飛，天氣預報顯示當天天候良好。

英國億萬富翁布蘭森（Richard Branson）維珍銀河公司（Virgin Galactic）成功執行次軌道飛行的9天之後，藍源可重複使用火箭發射系統「新謝波德號」（New Shepard）將從德州一號發射場（Launch Site One ）發射升空。

太空船最高將攀升至106公里高，乘員將在地表上空100公里的卡門線（Karman line、即國際承認地球與太空的分界線）之外，體驗數分鐘的太空之旅。

那趟11分鐘航程將搭載歷來年紀最大的太空旅客、82歲的美國退役女飛行員弗克（Wally Funk），以及18 歲物理系學生戴門（Oliver Daemen），與他們同行的，還有亞馬遜（Amazon.com Inc）創辦人貝佐斯和他的胞弟馬克（Mark Bezos）。

太空 貝佐斯 美國

上一則

租金補助發太慢 逼遷解禁後恐釀遊民潮

延伸閱讀

億萬富翁搶進太空 繼布蘭森之後貝佐斯即將出發

億萬富翁搶進太空 繼布蘭森之後貝佐斯即將出發
貝佐斯捐航太博物館2億 史密森尼創辦以來最大捐款

貝佐斯捐航太博物館2億 史密森尼創辦以來最大捐款
貝佐斯4人同行 獲准20日上太空

貝佐斯4人同行 獲准20日上太空
航空總署放行 貝佐斯20日將上太空

航空總署放行 貝佐斯20日將上太空

熱門新聞

大熱中國電影「失孤」主角原型郭剛堂跟失散24年的兒子郭新振擁抱。(美聯社)

快看世界／「失孤」結局唏噓 兒子：想留在養父母身邊

2021-07-15 12:03
海地總統摩依士遭暗殺一事震驚世界，而海地國家警察局長11日在記者會上表示，一名居住在佛羅里達州、海地出生的醫生被視為重點嫌疑人逮捕，據悉這位醫生密謀成為海地總統。(路透)

海地警方逮捕「醫師主謀」 警察首長：他想篡位當總統

2021-07-12 10:41
德州民主黨籍眾議員茱莉‧強生（Julie Johnson）13日才在推特貼出與其他黨內議員一起搭機的畫面。（取材自推特@juliejohnsonTX）

德州3民主黨議員確診 皆完全接種 「出走華府」四處走 白宮已獲訊

2021-07-17 20:09
維珍銀河公司創辦人布蘭森今天搭乘自家太空船，成為公司首名太空之旅乘客。(美聯社)

維珍老闆布蘭森搶先上太空 體驗4分鐘無重力

2021-07-11 14:53
舊金山一對夫婦從購物中心回來後，被三名嫌犯跟蹤撞擊車尾，嫌犯手拿AR式來福槍，搶走蘋果手機、汽車鑰匙和一塊勞力士手錶。圖中紅圈可以看到，一名劫匪手拿長槍。（視頻截圖）

來福槍下 舊金山夫婦被搶蘋果手機、勞力士手表

2021-07-17 20:08
加州洛杉磯郡的東洛杉磯區是全加州接種率偏低地區，Delta變種病毒確診案例也在此地增加中，拉起警鐘。圖為東洛杉磯民眾9日在接受檢測。(Getty Images)

數據會說話…這10州新增確診少 疫苗接種率高

2021-07-12 13:18

超人氣

更多 >
吳亦凡被爆灌醉性侵8女「從不戴套」 未成年網紅控他付錢封口

吳亦凡被爆灌醉性侵8女「從不戴套」 未成年網紅控他付錢封口
受害網紅戰吳亦凡 2千字曝他性癖「那兒像牙籤」

受害網紅戰吳亦凡 2千字曝他性癖「那兒像牙籤」
寧波女大生遭黑人教師殺害 校方：校外發生 僅退學費

寧波女大生遭黑人教師殺害 校方：校外發生 僅退學費
美確診病例激增 公衛官員擔憂今秋疫情

美確診病例激增 公衛官員擔憂今秋疫情
害怕中國間諜…商務部非法偵蒐華裔員工多年

害怕中國間諜…商務部非法偵蒐華裔員工多年