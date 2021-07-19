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會見德州染疫議員後 賀錦麗急就醫？白宮回應了

編譯林育正／綜合18日電
副總統賀錦麗(中)13日與民主黨德州議員會面，隨後發現當中有兩名議員確診新冠肺炎，但白宮表示賀錦麗不會自我隔離。(美聯社)
副總統賀錦麗(中)13日與民主黨德州議員會面，隨後發現當中有兩名議員確診新冠肺炎，但白宮表示賀錦麗不會自我隔離。(美聯社)

副總統賀錦麗13日與德州民主黨州議員會面，不過隨後發現當中有兩名議員確診新冠肺炎，而她也於18日前往馬里蘭州華特里德軍醫院(Walter Reed National Military Medical Center)看診引發外界臆測。不過白宮官員表示，這僅是例行看診，賀錦麗不會進行隔離，也不會接受新冠檢測

多位德州民主黨議員為阻擋議會通過投票法案，集體出走前往華府。13日與賀錦麗會面後，其中一名議員於16日接受快篩檢測後確診，隨後在17日再有兩人確診。三人之中，有兩人出席與賀錦麗的會面。

德州州眾議會民主黨黨團18日又宣布，再增加兩名議員確診，使染疫人數增至五人。

賀錦麗更曾在推特上發文表示：「Delta變種病毒並不是在開玩笑，趕快接種疫苗。」隨後前往華特里德軍醫院。不過在17日，賀錦麗的發言人桑德斯(Symone Sanders)表示，副總統並未與確診的議員有直接接觸，因此不會接受隔離和檢測。18日一名白宮官員也出面澄清賀錦麗的就醫，與德州議員的會面無關。

多位德州民主黨議員杯葛議會投票，集體出走。前往華府。13日與賀錦麗會面後，其中一...
多位德州民主黨議員杯葛議會投票，集體出走。前往華府。13日與賀錦麗會面後，其中一名議員於16日接受快篩檢測後確診，目前染疫人數增至五人。（取材自推特／@juliejohnsonTX ）

桑德斯在聲明中說：「在13日，賀錦麗與暫時待在華府的德州議員會面。稍早我們也注意到出席會面的兩名議員確診新冠肺炎。但根據確診的時間，我們確定副總統與出席的目標並沒有接觸的發現。他們並未與確診的議員近距離接觸，因此不須檢測和隔離。」

桑德斯也表示，賀錦麗與幕僚都已完成接種，先前確診的三位議員也都曾接種，不過會面時現場與會人士皆未戴口罩。

民主黨德州議員上周搭機前往華府，旅途中在飛機上開心合影，卻未遵守聯邦疾病防治中心(CDC)搭乘飛機等大眾交通運輸工具必須戴口罩的防疫規定。

德州議員上周在華府與多名政治人物會面，還包括參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)和參議員伊麗莎白.華倫(Elizabeth Warren)。不過舒默指出，當時與幕僚並未與確診議員有過接觸，華倫對此則是尚未回覆。

賀錦麗 德州 檢測

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