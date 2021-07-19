效法德州州議員 葛理漢：若民主黨硬推基建 我會出走

北卡州聯邦參議員葛理漢18日表示，有樣學樣，將比照德州民黨籍議員出走杯葛法案投票表決的作法，屆時共和黨議員也可出走杯葛拜登總統的預算法案。(美聯社)

共和黨 聯邦參議員葛理漢(Lindsey Graham)18日指責民主黨 構想中的3.5兆元預算 案為「社會主義左派的徵稅花錢大夢」，如有需要，那他可能效法德州州議會的民主黨成員的逃離舉動，在預算案投票時出走，離開華府以示抗拒。

福斯新聞網(Fox News)報導，葛理漢接受該台「周日早晨談未來」(Sunday Morning Futures)獨家專訪，聲稱自己絕對會在預算協商時離開，「動用本人法寶箱裡一切合法手段，來防範通膨猖獗。」

葛理漢置評之前五天，參院多數黨領袖舒默才宣布，預算委員會已達成協議，準備撥3.5兆元，落實拜登總統的基礎建設方案；民主黨使用預算協商程序，得以不需取得共和黨支持，另躲開「費力把事拖」(filibuster)的議事杯葛。

這筆3.5兆元預算將用在支應聯邦醫療保險、肆應氣候變遷、育兒托幼及教育等施政，統稱為「人民基建」，共和黨已揚言將強烈反對。

葛理漢指出，大約9500億元的基建構想，用在橋梁道路港口，他或許會支持，但他更強調，3.5兆元案存心不必取得共和黨半票支持，「並非基礎建設」。

葛理漢強調，預算妥協根本是「自由派一廂情願的清單」，裡頭「各式各樣的社會施政與基建半無關係」；要支付那種預算案的成本，「只有透過大幅加稅」。

葛理漢接著表示，法案要在參院過關，必須有法定的參議員人數在場，假如民主黨在參院提出3.5兆元方案，還有利用預算協商而通過決議，那他會離場；他另呼籲共和黨同志們，不妨效法德州州議會的民主黨人，屆時離城抗議，避開3.5兆元的加稅開支法案。

日前數十名德州民主黨州議員不參加州議會特別會，打破法定人數規定，令共和黨加速通過對投票設限的新州法無法過關。

來源：Fox News