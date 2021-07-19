基建案包裹投票權案 民主黨提「財政獎勵」各州

曾參選總統提名初選的民主黨參議員柯洛布查19日稱，不排除含括在基礎建設法案中包裹幾乎胎死腹中的投票權法案。圖為柯洛布查18日在喬治亞州出席少見的參院在非華府以外的地區聽證會。(美聯社)

面對參院共和黨團結一致抵抗，民主黨 想讓投票 改革法案過關很難，所以正設想各種辦法，包括提供財政激勵，給各個擴大投票管道的州；參院法規委員會主席、民主黨參議員柯洛布查(Amy Klobuchar)便表示，不排除含括在基礎建設法案中，來獎勵各州。

來源：11Alive

柯洛布查指出，民主黨想推動的「民享法案」(For the People Act)依然是立法要務，法案想引進好些投票的最低標準，例如同日註冊便生效、自動擁有投票資格、早期投票、不必理由便能缺席投票等。

但民主黨面臨共和黨團結一致抵抗，而參院議事法規又要求大多數法案要60票才能過關，民享法案也面臨這種處境。柯洛布查指出，民主黨打算使用預算 協商此一過程，提高財政誘因，鼓勵各州採取某些選務改革，把選舉體制設計成重大基礎設施，與發電廠、銀行、水壩等量齊觀。

把選舉相關措施夾帶進基建案可謂險招，不保證能成功，但是按預算協商，有關歲出入及舉債等措施只要邁過51票門檻就能過關，正因如此，民主黨才追求用這種手段，避開共和黨幾乎必然動用的「費力把事拖」(filibuster)議事杯葛。

但有個關鍵要克服；參院無黨派的議事官可以裁定，把任何與預算並非直接相關的條文拿掉，一些項目對使用預算手段原擬引發的政策變化，只有附帶影響，也會遭遇相同下場。

到最後，民主黨恐怕無法光憑基建法案就達成制定聯邦投票準則的目標，但有可能誘使某些州往那個方向發展。

柯洛布查指出，財帛動人心，帶有獎勵目標的預算方案以往曾經過關，所以民主黨打算走著瞧，看看能讓哪些投票改革過關；但她不忘強調，財政獎勵而改革投票制度只是手段之一，並非全部，可這種工具不能不試試看。