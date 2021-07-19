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棄國稅局條款 兩黨基建案協商破局？恐推升新稅收壓力

編譯陳韻涵／綜合18日電
共和黨聯邦參議員波特曼18日表示，原本兩黨議員協商的預算法案，因為共和黨內堅決反對強制國稅局追收稅款的條文，協商可能破局。圖為拜登總統在上月24日才與波特曼(左一)等共和黨議員出席協商成功的記者會。(美聯社)
共和黨聯邦參議員波特曼18日表示，原本兩黨議員協商的預算法案，因為共和黨內堅決反對強制國稅局追收稅款的條文，協商可能破局。圖為拜登總統在上月24日才與波特曼(左一)等共和黨議員出席協商成功的記者會。(美聯社)

共和黨聯邦參議員波特曼(Rob Portman)18日接受「有線電視新聞網」(CNN)節目「美國國情」(State of the Union)訪問時表示，先前兩黨協商成功的1.2兆元的基礎建設法案，因為共和黨內部強烈反對其中要求國稅局查追收稅款的強制稅務執法條款，而要求放此一條款。這不僅是兩黨磋商期限前的重大挫敗，也推升新稅收的壓力。

兩黨參議員18日隨即試圖挽救1.2兆元的基礎建設法案，是否放棄強制稅務執法條款並取消由國稅局(IRS)籌措近1兆元資金的方案。

來源：Senator Rob Portman

這項條款原本希望增加國稅局的稅收，但共和黨擔心卻可能被加到民主黨推動的另一項單獨的「和解」預算法案中，作為通過數兆元支出和增稅的工具。

拜登總統表示，希望投資800億元改善國稅局的科技並在未來十年增加7000億元的稅收。

國稅局局長瑞提格(Charles Rettig)4月曾在眾院聽證會上表示，聯邦稅收與時機徵稅的缺口每年約1兆元，比政府官員之前預估的還要多逾一倍。

波特曼：民主黨想強行通關

波特曼18日受訪時說：「原本在提案中的國稅局改革或國稅局稅收缺口已不在考慮之列，我們被告知會有更大的和解法案。」 

他說，國稅局條款被排除，是因為民主黨希望提出另一項3.5兆元的基建法案，且有意動用特別預算規定，在缺乏共和黨員投票的情況下強行通關。

波特曼說：「這有問題，普遍共識是兩黨協議，磋商基建法案，我們會秉持這個理念。」

民主黨參議員估計，基建法案中的這項條款將占更大目標的約1000億元。 

白宮與參議員上周磋商此法案的最終細節，決定將國稅局條款排除在1.2兆元基建法案之外，參院訂21日舉行程序投票。

舒默：昐舉行討論終結投票

參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)表示，他希望舉行「討論終結」(cloture)投票，以達允許基建法案舉行最終投票的60票門檻。

這個得票門檻意味著，假設民主黨全數支持該法案，仍須至少10名共和黨議員的支持才可能過關。

共和黨聯邦參議員卡西迪(Bill Cassidy)說：「我要如何在法案還沒寫好之前投票，除非參議員舒默不希望此事發生，時間緊迫。」

舒默施壓兩黨議員就這項龐大的國內支出計畫在21日前達成共識，以積極推動拜登的基建法案。

國稅局 投票 共和黨

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