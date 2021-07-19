棄國稅局條款 兩黨基建案協商破局？恐推升新稅收壓力

共和黨聯邦參議員波特曼18日表示，原本兩黨議員協商的預算法案，因為共和黨內堅決反對強制國稅局追收稅款的條文，協商可能破局。圖為拜登總統在上月24日才與波特曼(左一)等共和黨議員出席協商成功的記者會。(美聯社)

共和黨 聯邦參議員波特曼(Rob Portman)18日接受「有線電視新聞網」(CNN)節目「美國國情」(State of the Union)訪問時表示，先前兩黨協商成功的1.2兆元的基礎建設法案，因為共和黨內部強烈反對其中要求國稅局 查追收稅款的強制稅務執法條款，而要求放此一條款。這不僅是兩黨磋商期限前的重大挫敗，也推升新稅收的壓力。

兩黨參議員18日隨即試圖挽救1.2兆元的基礎建設法案，是否放棄強制稅務執法條款並取消由國稅局(IRS)籌措近1兆元資金的方案。

來源：Senator Rob Portman

這項條款原本希望增加國稅局的稅收，但共和黨擔心卻可能被加到民主黨推動的另一項單獨的「和解」預算法案中，作為通過數兆元支出和增稅的工具。

拜登總統表示，希望投資800億元改善國稅局的科技並在未來十年增加7000億元的稅收。

國稅局局長瑞提格(Charles Rettig)4月曾在眾院聽證會上表示，聯邦稅收與時機徵稅的缺口每年約1兆元，比政府官員之前預估的還要多逾一倍。

波特曼：民主黨想強行通關

波特曼18日受訪時說：「原本在提案中的國稅局改革或國稅局稅收缺口已不在考慮之列，我們被告知會有更大的和解法案。」

他說，國稅局條款被排除，是因為民主黨希望提出另一項3.5兆元的基建法案，且有意動用特別預算規定，在缺乏共和黨員投票 的情況下強行通關。

波特曼說：「這有問題，普遍共識是兩黨協議，磋商基建法案，我們會秉持這個理念。」

民主黨參議員估計，基建法案中的這項條款將占更大目標的約1000億元。

白宮與參議員上周磋商此法案的最終細節，決定將國稅局條款排除在1.2兆元基建法案之外，參院訂21日舉行程序投票。

舒默：昐舉行討論終結投票

參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)表示，他希望舉行「討論終結」(cloture)投票，以達允許基建法案舉行最終投票的60票門檻。

這個得票門檻意味著，假設民主黨全數支持該法案，仍須至少10名共和黨議員的支持才可能過關。

共和黨聯邦參議員卡西迪(Bill Cassidy)說：「我要如何在法案還沒寫好之前投票，除非參議員舒默不希望此事發生，時間緊迫。」

舒默施壓兩黨議員就這項龐大的國內支出計畫在21日前達成共識，以積極推動拜登的基建法案。