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特別登記期間 逾200萬人申請歐記健保

編譯陳韻涵／綜合18日電
超過200萬人在特別登記期間申請加入俗稱「歐記健保」(Obamacare)的可負擔健保。圖為西雅圖的一處康復病房。(美聯社)
超過200萬人在特別登記期間申請加入俗稱「歐記健保」(Obamacare)的可負擔健保。圖為西雅圖的一處康復病房。(美聯社)

據當局統計，超過200萬人已在特別登記期間申請加入俗稱「歐記健保」(Obamacare)的可負擔健保(Affordable Care Act)。

聯邦衛生部(HHS)表示，約150萬人透過政府網站申請，另有60萬人經由15個州的保險市場業務登記。

這波新加入可負擔健保的人數創高，但聯邦醫療保險和醫療補助服務中心(Centers for Medicare and Medicaid Services)主任奇吉塔‧布魯克斯-拉謝爾(Chiquita Brooks-LaSure)表示，最終申請人數據還未統計完畢。

拜登政府2月15日起開放可負擔健保特別登記期間，至8月15日截止；當局表示，上月有120萬人登記加入。

布魯克斯-拉謝爾表示，上周最新數據首度包含透過州保險市場的登記者。

她說：「當健保變得顧客足以負擔，或申請方式變得容易，人們就會加入；我們看到聯邦醫療補助創紀錄的申請人數。」

被問到註冊期間是否延長時，衛生部長貝西拉(Xavier Becerra)說，「我們會討論」。

她說：「總統顯然非常有興趣讓愈多人加入可負擔健保愈好，此次開放特別登記期間顯示人們有興趣，我不認為總統會落下任何人，我們會仔細觀察。」

官員表示，34%的新申請者已自4月1日起選定每月不到10元的方案，此方案獲得聯邦「美國救援法案」(American Rescue Plan)減免。

貝西拉表示，政府正在爭取永久減免這項保費。

此外，創紀錄的8100萬人透過聯邦醫療補助和「兒童健康保險計畫」(Children's Health Insurance Program)獲得額外補助。

在2020年2月起的12個月內，聯邦醫療補助和兒童健康保險計畫的註冊人數增加14.7%。

聯邦醫療保險 歐記健保

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