民主黨3.5兆元預算案擬擴大「紅藍卡」 政府可談藥價

聯邦醫療保險(Medicare)有望擴大，並增加新福利並降低藥品價格。圖為馬里蘭州的一位病人在就診。(美聯社)

聯邦參院預算 委員會民主黨 團上周就3兆5000億元基礎設施建設案達成共識後，民主黨參議員正在敲定提案細節；目前可確定的是，民主黨希望擴大聯邦醫療保險(Medicare，俗稱紅藍卡)，幅度可望是Medicare成立50多年來的最重大變化。

獲拜登總統支持的3兆5000億元基建預算包裹案預定今秋表決，若能過關，將在衛生保健方面授予聯邦政府 新權力，包括替Medicare醫療計畫6000萬人中的許多人及參與商業健保計畫者，增加新福利並降低藥品價格。

該案將授權聯邦政府談判Medicare藥價，增加牙科、視力和聽力等新福利，為擴大居家醫療保健服務提供經費，並提供獎勵措施，讓更多州難以拒絕將其醫療補助計畫(Medicaid，俗稱白卡)擴大到低收入居民。

共和黨人基本上反對民主黨的衛生政策提案。他們表示，讓聯邦政府談判降低紅藍卡給付的藥價，將危及藥商賴以研發的收入；他們也擔心增加新福利成本太高，可能要花費數千億元。尤其已有聯邦報告顯示，Medicare其中一個信託基金2026年可能會用光。共和黨籍聯邦參議員葛拉斯理(Charles Grassley）表示，「不是老年人不需要這些，而是要想想看，2026年可能就沒有錢了，這麼做只會讓Medicare財務問題更糟。」

民主黨成員須先就分配3兆5000億元預算案細節達成一致決議；民主黨計畫運用預算相關程序來通過3兆5000億元預算案，以簡單多數通過立法，毋需大多數法案通過所需的60票。民主黨人表示，此預算案開銷將透過增稅和其他收入來源支付，為立法過程平添更多難度。

提案最重要變化是授權衛生部長談判Medicare藥價，並確保藥價適用於商業健保計畫；根據聯邦2019年制定的藥品定價法案估計，藥品定價談判將可減少聯邦支出4560億元。