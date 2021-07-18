野火燒 加州山城民眾疏散 俄勒岡火勢2000人受威脅

俄勒岡州的消防人員14日在東北側火區撲火。(美聯社)

加州 塔瑪拉克大火(Tamarack Fire)自7月4日因閃電起火以來，至今愈燒愈烈，一夜之間範圍就擴大了10平方哩(26平方公里)，還蔓延至加州與內華達州邊境的馬克利維爾(Markleeville)；當局已要求太浩湖(Lake Tahoe)以南城鎮的居民撤離，並取消長年在此地舉行的極限單車運動「死亡騎士」(Death Ride)。

來源：KPIX CBS SF Bay Area

無獨有偶，加州北部的俄勒岡州 也正經歷祝融肆虐，靴統山火 (Bootleg Fire)波及範圍廣達439平方哩(1137平方公里)，已燒毀了俄勒岡州67棟房屋及117棟附屬建築物，且對約2000位民眾及5000棟建築物仍構成嚴重威脅。

而更糟糕的是，根據氣象預報，目前大火區域的上空有一條從加州沿岸延伸到蒙大拿州北部的雷雨帶，一旦落雷就可能引發新的火勢，不利於消防人員撲救；且加州與俄勒岡州兩地目前都掛起代表氣候乾燥、風勢強勁的紅色天氣預警，助長火勢蔓延。

俄勒岡州靴筒山火指揮官海索爾(Joe Hassel)說：「大火移動速度非常快，每天都會推進四至五哩，消防人員每天都會面對新的危險。」

救火直升機14日在加州北部山區高空灑水撲滅火勢。(美聯社)

除此之外，因大火加熱地表空氣，使上空形成濃厚火積雲；目前觀測數據顯示，加州與俄勒岡州的大火所形成的火積雲高度均達六哩(10公里)。

火積雲可能抑制或增強大火，最理想的狀況就是火積雲落下的降水澆熄形成火積雲的火勢；不過，目前因加州及俄勒岡州兩地延燒的大火所形成的火積雲，其下沉氣流及強勁的風速，都在為大火製造更有利的環境。

加州消防局發言人荷麗．克拉克(Holly Krake)說：「目前預估大火會持續延燒下去，下周的的情況甚至會惡化。」

美聯社報導，受到氣候變遷、地球暖化的影響，過去30年來美西地區的氣候更加乾燥高溫，為野火提供有利的條件；此一趨勢繼續下去，會使日後美西地區的野火更加頻繁且更具毀滅性。