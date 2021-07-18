暴雨朝東北部遷移 5500萬人周末恐遇洪流威脅

極端不穩定氣流周末來襲，全美西部、中部到東部，都受到暴雨洪水的嚴重影響。圖為亞歷桑納州土桑市14日急救人員搶救遭洪水圍困的車輛。(路透)

極端不穩定氣流鋒面挾帶暴雨 ，緩慢朝東北部移動，全美逾5500萬人恐在本周面臨極端天氣與暴洪威脅。

7月至今，東北部部分地區降雨已接近平均五倍，紐約和波士頓 更可能在月底前出現歷來雨量最多的7月；東北部本周末也有機會出現龍捲風與致災性暴風。

鋒面逐漸從中部地區緩慢移動到東岸，16日底特律地區累積雨量逾三吋並出現暴洪；印第安納州也出現五吋的累積雨量，伊利諾州累積雨量逼近六吋，而堪薩斯州則有超過十吋雨量。

鋒面17日上午朝東部移動，在俄亥俄河谷(Ohio Valley)帶來更多暴雨後進入東北部，馬里蘭州到紐約州一帶可能出現嚴重暴風雨、龍捲風和狂風。

印州與麻州持續監測暴洪，東北部暴雨警示堪慮，因該區雨量早已遠超過平均雨量。

紐約市 7月到目前雨量已達8.49吋，而歷年7月平均雨量則為4.6吋，而紀錄上最潮濕的7月則有11.89吋降雨量；波士頓也不遑多讓，7月到目前的平均降雨量為8.92吋，目前降雨量已經上升到史上第三高；波士頓最潮濕7月平均降雨量為11.69吋。

極端不穩定氣流周末來襲，全美西部、中部到東部，都受到暴雨洪水的嚴重影響。圖為亞歷桑納州14日遭受到急暴雨帶來的洪水氾濫。(美聯社)

本周末暴風雨估計會帶來逾三吋的降雨量，而且東北部城市有機會逼近或超越過去7月最潮濕紀錄，或許這個周末就會刷新紀錄。

暴洪也令人堪慮，由於土地早已被降雨浸潤，暴雨很可能迅速釀成暴洪。

西部地區則是另一番景象，熱浪持續橫掃西部許多地區，幸好熱浪嚴重程度不如過去幾波熱浪程度；過去幾天僅有幾處高溫接近過去最高紀錄。

以西岸而言，比較令人擔心的是加州和內華達州西部18日夜晚恐出現不下雨但打雷(dry lightning)的天氣，這可能迅速引發野火，而且恐一發不可收拾。

此外，亞利桑納州和新墨西哥州可能出現因季風而引發洪災；亞州旗桿市(Flagstaff)暴雨淹沒街道、沖走車輛後，該市於16日已宣布進入緊急狀態，亞州州長杜西(Doug Ducey)同日也宣布科可尼諾郡(Coconino County)進入緊急狀態。