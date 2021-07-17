房屋價格、修繕保費…氣候變遷恐衝擊「退休規畫」

在德國西部的Bad Muenstereifel，洪水將街道淹沒，沖毀街頭設施和家具。(Getty Images)

氣候變遷 帶來的極端天候，不僅影響日常生活，更可能衝擊房價和民眾退休 財務規畫；非黨派國會獨立監督機構「政府稽核處」(Government Accountability Office，GAO)5月公布報告便指出，以聯邦政府員工為例，養老金(pensions) 、401(k)退休帳戶與全球經濟一樣，面對氣候變遷風險時，同樣顯得脆弱；洪水等天然災害影響房屋價格，乾旱、野火、從石化能源轉換到再生能源過程中的長期成本開銷，私人企業及整體經濟也都可能付出代價。

氣候風險評估研究機構Trucost指出，全球大企業中，約有三分之二在氣候變遷高風險地帶擁有建築物、工廠或其他資產，其中最高風險的隱憂來自野火、缺水、熱浪及颶風。

GAO的報告指出，某些產業面臨氣候變遷威脅尤其嚴重，例如石化油料公司；在全球氣溫上升不超過攝氏2度的前提下，從現在到2050年，煤礦、石油及天然氣產業的年投資 報酬率(annual investment returns)可能每年縮水9%，但某些科學家擔心，溫度升高實際狀況恐超過預期。

報告中指出，電力公司的年投資報酬率在同期之間可能也將減少3%，販賣食品、飲料或日常生活用品的主要廠商，當極端天候變得普遍時也將變得脆弱，因為農作物收成會因缺水大受影響。

「晨星投資管理機構」(Morningstar)環境、社會與治理(ESG)策略部主任霍爾(Jon Hale)接受哥倫比亞廣播公司(CBS)訪問時說，與五年前相比，投資人如今越來越憂心氣候變遷，由於問題複雜，連專業投資人也無法掌握。

對於絕大多數美國民眾來說，房子占個人資產絕大部分；CBS報導說，氣候變遷影響投資基金，民眾要對退休存款做出防護準備，也要考慮房價可能因為全球暖化引發的洪水、乾旱及其他極端天候因素而受到衝擊。

非營利組織「第一街基金會」(First Street Foundation)指出，僅在2021年，美國屋主便可能因洪水而損失200億元；由於海平面逐漸升高，房屋保險保費估計也將隨之調漲。

財務專家建議退休族或屆臨退休的民眾，仔細評估是否住在乾旱地區，或者住在容易遭受洪水、龍捲風或颶風侵襲的地帶，要採取行動保護房地產。