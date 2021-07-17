美最大野火 俄州靴統山火延燒22萬畝 煙塵從加州飄紐約

俄勒岡州南部靴統山火(Bootleg Fire)延燒面積在15日已超過22萬7200英畝，成為美國境內目前規模最大野火，也比2020年間俄勒岡州所有野火總計面積更大。(美聯社)

俄勒岡州 南部靴統山火 (Bootleg Fire)延燒面積在15日已超過22萬7200英畝，成為美國境內目前規模最大野火，也比2020年間俄勒岡州所有野火總計面積更大；山火濃煙升高到大氣層，受到上層氣團影響，煙霧微粒下逐漸從美西擴散到東岸。

有線電視新聞網(CNN)報導，由於上層氣流把山火煙霧微粒困住，美國其他地區很快就會籠罩在煙霧下，從加州一路延伸到紐約都包括在內，只有阿拉巴馬、喬治亞州及佛羅里達半島得以倖免。

位於愛達荷州的全國跨部會救火中心(National Interagency Fire Centre)統計，目前美國約有70場山林野火正在燃燒，分布於11州的百萬民眾受到影響，其中規模最大的就是靴統山火。

乾旱之下環境極度乾燥，加上強風助長，靴統山火火勢在過去24小時內突然擴大5000英畝，祝融肆虐範圍超過紐約市 面積。

西部野火引發的煙塵，將會飄至東岸的紐約；圖為俄勒岡州野火區域上空的濃煙。(路透)

俄勒岡州林務廳緊急應變小組發言人克夫曼(Marcus Kauffman)說，包括亞歷桑納、北卡羅來納、密西西比、阿拉斯加、奧克拉荷馬、喬治亞、密西根、紐約等州都已派遣消防隊員加入靴統山火救災行動。

截至16日為止，7月6日爆發的靴統山火至少已摧毀75棟建築物，其中包括21棟民宅，所幸迄今沒有傳出人員傷亡。

CNN報導指出，加拿大安大略及曼尼托巴(Manitoba)的山火，濃煙也在15日進入明尼蘇達州北部；空氣品質監測機構AirNow數據顯示，明尼蘇達、北達科他空氣受到薄霧影響，15日已被列為「不健康」(unhealthy)。

報導指出，野火本身便有高度危險，野火冒出的大量濃煙則已對俄勒岡、愛達荷、懷俄明、科羅拉多、明尼蘇達等州空氣品質造成影響；俄勒岡州15日已發布全州空氣品質警示。

國家氣象局(National Weather Service)位於俄勒岡州麥德福(Medford)的氣象監測站指出，山火濃煙可能刺激眼睛、肺部，某些健康問題可能因此惡化，濃煙造成健康風險的首當其衝族群包括嬰幼兒、幼齡孩童、患有心肺疾病民眾、老年人以及孕婦。

俄勒岡州布萊(Bly)居民麥卡利(Tim McCarley)接受媒體訪問時說，9日下午與妻子、兒子從家裡緊急撤離，離開路上大火就在背後燒著，「樹木紛紛爆炸。」