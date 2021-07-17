我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台增本土確診8例、1死 陳時中：三級警戒降級機會大

疫情打斷歸期 加州華人進退兩難 來美小住數月變2年

美最大野火 俄州靴統山火延燒22萬畝 煙塵從加州飄紐約

記者顏伶如／綜合報導
俄勒岡州南部靴統山火(Bootleg Fire)延燒面積在15日已超過22萬7200英畝，成為美國境內目前規模最大野火，也比2020年間俄勒岡州所有野火總計面積更大。(美聯社)
俄勒岡州南部靴統山火(Bootleg Fire)延燒面積在15日已超過22萬7200英畝，成為美國境內目前規模最大野火，也比2020年間俄勒岡州所有野火總計面積更大。(美聯社)

俄勒岡州南部靴統山火(Bootleg Fire)延燒面積在15日已超過22萬7200英畝，成為美國境內目前規模最大野火，也比2020年間俄勒岡州所有野火總計面積更大；山火濃煙升高到大氣層，受到上層氣團影響，煙霧微粒下逐漸從美西擴散到東岸。

有線電視新聞網(CNN)報導，由於上層氣流把山火煙霧微粒困住，美國其他地區很快就會籠罩在煙霧下，從加州一路延伸到紐約都包括在內，只有阿拉巴馬、喬治亞州及佛羅里達半島得以倖免。

位於愛達荷州的全國跨部會救火中心(National Interagency Fire Centre)統計，目前美國約有70場山林野火正在燃燒，分布於11州的百萬民眾受到影響，其中規模最大的就是靴統山火。

乾旱之下環境極度乾燥，加上強風助長，靴統山火火勢在過去24小時內突然擴大5000英畝，祝融肆虐範圍超過紐約市面積。

西部野火引發的煙塵，將會飄至東岸的紐約；圖為俄勒岡州野火區域上空的濃煙。(路透)
西部野火引發的煙塵，將會飄至東岸的紐約；圖為俄勒岡州野火區域上空的濃煙。(路透)

俄勒岡州林務廳緊急應變小組發言人克夫曼(Marcus Kauffman)說，包括亞歷桑納、北卡羅來納、密西西比、阿拉斯加、奧克拉荷馬、喬治亞、密西根、紐約等州都已派遣消防隊員加入靴統山火救災行動。

截至16日為止，7月6日爆發的靴統山火至少已摧毀75棟建築物，其中包括21棟民宅，所幸迄今沒有傳出人員傷亡。

CNN報導指出，加拿大安大略及曼尼托巴(Manitoba)的山火，濃煙也在15日進入明尼蘇達州北部；空氣品質監測機構AirNow數據顯示，明尼蘇達、北達科他空氣受到薄霧影響，15日已被列為「不健康」(unhealthy)。

報導指出，野火本身便有高度危險，野火冒出的大量濃煙則已對俄勒岡、愛達荷、懷俄明、科羅拉多、明尼蘇達等州空氣品質造成影響；俄勒岡州15日已發布全州空氣品質警示。

國家氣象局(National Weather Service)位於俄勒岡州麥德福(Medford)的氣象監測站指出，山火濃煙可能刺激眼睛、肺部，某些健康問題可能因此惡化，濃煙造成健康風險的首當其衝族群包括嬰幼兒、幼齡孩童、患有心肺疾病民眾、老年人以及孕婦。

俄勒岡州布萊(Bly)居民麥卡利(Tim McCarley)接受媒體訪問時說，9日下午與妻子、兒子從家裡緊急撤離，離開路上大火就在背後燒著，「樹木紛紛爆炸。」

山火 俄勒岡州 紐約市

上一則

房屋價格、修繕保費…氣候變遷恐衝擊「退休規畫」

下一則

西歐洪災不該死這麼多人 預警早發布 民眾未撤離

延伸閱讀

加州迪克西山火凶猛 延燒面積1天擴大4倍

加州迪克西山火凶猛 延燒面積1天擴大4倍
西部山林野火煙霧 將從加州蔓延至紐約

西部山林野火煙霧 將從加州蔓延至紐約
俄州靴統山火已成全美最大野火 紐約、佛州消防隊馳援

俄州靴統山火已成全美最大野火 紐約、佛州消防隊馳援
加州「糖火」延燒至10萬畝 迪克西山火不受控

加州「糖火」延燒至10萬畝 迪克西山火不受控

熱門新聞

自總統被刺殺之後，海地政府一共擊斃3人、生俘17人，但卻還有至少8名傭兵刺客仍在逃亡。圖為其中一名被扣押的嫌犯。(歐新社)

殺死海地總統的美國人？定居佛州的刺客什麼來頭

2021-07-09 08:01
大熱中國電影「失孤」主角原型郭剛堂跟失散24年的兒子郭新振擁抱。(美聯社)

快看世界／「失孤」結局唏噓 兒子：想留在養父母身邊

2021-07-15 12:03
海地總統摩依士與第一夫人瑪婷在2020年1月的合影。(Getty Images)

重傷住院治療海地第一夫人 首度發表公開聲明

2021-07-10 15:57
海地總統摩依士遭暗殺一事震驚世界，而海地國家警察局長11日在記者會上表示，一名居住在佛羅里達州、海地出生的醫生被視為重點嫌疑人逮捕，據悉這位醫生密謀成為海地總統。(路透)

海地警方逮捕「醫師主謀」 警察首長：他想篡位當總統

2021-07-12 10:41
台灣駐海地大使館。圖／取自台灣駐海地大使館臉書

華郵分析：台灣如何會捲入海地的政治危機？

2021-07-09 10:23
維珍銀河公司創辦人布蘭森今天搭乘自家太空船，成為公司首名太空之旅乘客。(美聯社)

維珍老闆布蘭森搶先上太空 體驗4分鐘無重力

2021-07-11 14:53

超人氣

更多 >
打完第2劑當天登機 30歲女從美返台確診 染Delta病毒

打完第2劑當天登機 30歲女從美返台確診 染Delta病毒
美軍機抵台惹怒中國 解放軍宣布在台海北端海軍事演習

美軍機抵台惹怒中國 解放軍宣布在台海北端海軍事演習
美利堅「不」合眾國 民調指這兩群人最想「脫美」

美利堅「不」合眾國 民調指這兩群人最想「脫美」
可能出現「更危險」變種傳全球 世衛：病毒還在追我們

可能出現「更危險」變種傳全球 世衛：病毒還在追我們
家族逼結婚 新娘不想嫁…她婚禮當天急報警「毀婚」

家族逼結婚 新娘不想嫁…她婚禮當天急報警「毀婚」