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西歐洪災不該死這麼多人 預警早發布 民眾未撤離

記者胡玉立／綜合報導
比利時列日市的Trooz鎮洪水氾濫，一位居民扶著牆邊艱難行走，以免落入水中。(Getty Images)
比利時列日市的Trooz鎮洪水氾濫，一位居民扶著牆邊艱難行走，以免落入水中。(Getty Images)

本周洪水席捲西歐，造成上百人不幸喪命，但各國和地區氣象預報員早在前幾天即已預知洪水風險，卻仍有許多人留在重災區。英國雷丁大學(University of Reading)水文氣象學家斯佩特 (Linda Speight)表示，「洪水到來時，很多人仍在屋子裡，這種事不該發生。」

她認為，有關洪水高風險的通訊欠缺，可能是導致如此重大生命損失的主因。

在2002年歐洲發生災難性洪災後，歐洲聯盟執行委員會(European Commission)即已建立系統確保協調各地區警報；當天氣模型在12日顯示出最終引發的洪泛嚴重程度時，「極端」洪水警告即已發布，傳遞給各國國家氣象服務機構，後者通常使用當地警報系統來警告居民即將面臨的風險。

歐洲洪水災情已造成至少126人死亡以及巨額財產損失；圖為在德國Bad Neuen...
歐洲洪水災情已造成至少126人死亡以及巨額財產損失；圖為在德國Bad Neuenahr-Ahrweiler鎮，一對相互扶持著的夫妻，面對洪水過後的破敗家園一籌莫展。(Getty Images)

但本周洪水死亡人數逾125人的結果顯示，許多住在洪水淹沒城鎮和村莊的人，在意識到情況的嚴重性時，為時已晚。

儘管過去十年天氣預報準確性顯著提高，但在通訊方面仍然落後；斯佩特表示，「警告系統需要讓人清楚明白：它會影響你。收到警告，是因為你正面臨洪水氾濫的風險；你現在就必須行動。」

斯佩特表示，由於氣候變化，極端天氣事件愈來愈普遍，這種類型的嚴重洪水將愈來愈可能發生；因此，各國討論建立一個具有氣候適應能力的未來時，有效的洪水預警服務，必須被視為其中一項關鍵。

「我們無法真正阻止洪水。」斯佩特說，財產仍會受到損害，水仍必須流到某個地方，「關鍵就是提供有效的預警服務，讓人們在洪水即將到來前，把自己和財產都移走。」

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