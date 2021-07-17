北美極端熱浪、西歐死亡洪水 破紀錄災變離我們愈來愈近

豪雨在歐洲造成洪澇災害，在比利時瓦隆大區列日省列日區的一個城鎮，居民面對洪水造成的遍地狼藉束手無策。(路透)

歐洲官員16日指出，氣候變遷 助長本周極端降雨，洪水席捲村莊城鎮，造成至少120多人死亡；幾十年來科學家一直警告，氣候變遷將造成極端天災，暴雨 及洪澇奪走人命也在其中，北美西部近日出現前所未有的極端熱浪也足以佐證。

歐盟執行委員會主席范德賴恩(Ursula von der Leyen)表示，西北歐爆發洪水，適足以證明應採取緊急行動，因應氣候變遷，「科學讓大家知道，因為氣候變遷，世界極端天候愈來愈多，為期愈久；這些天災的強度及廣度明顯提醒大家，氣候變遷已經發生，必須緊急因應。」

地球大氣暖化，有時導致前所未見的降雨；某地區的總降雨量或許不變，但極端現象加劇，意味乾旱期更久，或者暴風雨更猛烈；當降雨超過地面所能吸收，此時便發生暴雨，發作很快，水量可能幾分鐘內便達到數公尺高。

乾旱也會惡化暴雨災情，極乾燥土壤無法有效吸收雨水；雖說降雨最後還是有益紓解旱象，但某地先遭逢旱災，再碰到暴雨，就可能突發水災；德國及比利時目前水災便是最好例證。

幾個月前，科隆市的萊因河水位降到歷史新低點，沿河船運為之停頓，但現在降雨僅一天，就讓河流因吸收達以往兩個月的降雨量而暴漲。

牛津大學氣候學家艾倫(Myles Allen)指出，科學界對地球暖化的預估值大致正確，但也有失算的時候，比如歐洲的暖化就比預期來得更快；科學界也認為更多極端天災會發作，但破紀錄災異出現之快竟如電光火石，6月下旬美國 西北部史無前例的熱浪便是另個例證。

德國總理梅克爾15日在白宮與拜登總統會面，兩人都談到近來發生的天災，無論是高溫熱浪導致野火侵襲美國，還是驟雨突降，異常天候近些年都大幅增加，世界必須有所因應；梅克爾另表示歡迎美國重返巴黎氣候協定，今年在蘇格蘭格拉斯哥市舉行的年度氣候會談分量因此加強。