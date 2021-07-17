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西歐洪災126死數百失蹤 水漸退…死亡數飆

編譯郭宣含／綜合16日電
歐洲洪水氾濫，至少已有126人死亡；圖為在德國科隆西南部的Erftstadt鎮，村莊已變成澤國。(美聯社)
歐洲洪水氾濫，至少已有126人死亡；圖為在德國科隆西南部的Erftstadt鎮，村莊已變成澤國。(美聯社)

氣候變遷再用自然災害向人類提出警告；歐洲出現數十年來最嚴重洪災，西歐各地均傳出重創消息，截至16日至少已有126人死亡，另有1300人失蹤；德國影響最嚴重，數百人失蹤，死亡人數攀升至106人，比利時也有至少20人死亡和20人失蹤。

遭沖走車輛 恐有更多罹難者

德國氣象學家16日表示，根據精細天氣模型，暴風雨恐使河水暴漲至500至1000年未見程度，歐洲氣象局也發布「極端」洪水警告。

多數受災地區的洪水已在16日傍晚逐漸消退，但當局擔心恐在遭沖走的車輛上發現更多罹難者。

暴雨在歐洲多國引發洪水，已造成至少126人死亡；圖為比利時列日省韋德爾河畔的佩平...
暴雨在歐洲多國引發洪水，已造成至少126人死亡；圖為比利時列日省韋德爾河畔的佩平斯特(Pepinster)，救援人員划船協助受困民眾。(Getty Images)

德國官員16日表示，即時測量河水高度的預警系統運作正常，問題是大雨來得又猛又急，倒灌進通常不被認為有淹水風險的溪河。

氣候變遷最具破壞力表現

德國總理梅克爾(Angela Merkel)拜訪白宮，她在華府表示驚訝並呼籲團結，德國各派政治人物也敦促選舉休戰，齊力抗災。

德國這波極端暴雨是氣候變遷最明顯也最具破壞力的展現；研究發現，極端大雨出現頻率更高，因為暖化大氣挾帶更多水氣。

德國小鎮舒爾德(Schuld)災情尤其嚴重，洪水快速湧入，水退之後，六棟房屋遭沖塌；德國阿爾韋勒鎮(Ahrweiler)村鎮遭洪水淹沒，沖走車輛、房屋等，至少50人喪命。

歐洲其他地方也出現水災，救援團隊趕緊加強防洪屏障；但中歐搜救行動受到影響，電力與傳輸網絡崩斷，橋墩道路被沖斷，飲用水也短缺，人口稀少的偏遠地區受災最為慘重。

比利時受災程度僅次於德國，謬司河(Meuse river)淹沒河岸、村莊與列日(Liège)中心，數千人無電可用，且恐持續多日或多周；比利時總理德克魯(Alexander De Croo)16日表示，當局仍在進行最後評估，但這可能是國內歷來最嚴重水災。

比利時內政部長佛林登(Annelies Verlinden)16日表示，謬司河多處堤防瀕臨崩塌潰堤；由於謬司河一路從比利時流向荷蘭，荷蘭南部小鎮芬洛(Venlo)也緊急疏散200名醫院病患，以防萬一。

世界氣象組織(WMO)表示，西歐部分地區在兩天內，累積高達兩個月的雨量，更糟的是，土壤早已被前一波降雨浸潤；氣候變遷提高極端事件發生頻率，全球暖化使許多單一事件變得更為嚴重。

德國 洪水 氣候變遷

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