美利堅「不」合眾國 民調指這兩群人最想「脫美」

美國 政治科學學術團體「明線守望」(Bright Line Watch)跟「輿觀」民調公司(YouGov)近日發布最新調查,發現自1月6日的國會暴亂案以來,每一個黨派團體對脫離聯邦(Secession)的支持度都呈現上揚,其中又以南方的共和黨 人與西岸的民主黨 人對現狀明顯最為不滿。

國會山莊報與俄羅斯官媒《RT》報導,這分民調將美國分成5個區域,分別是含阿拉斯加與夏威夷的太平洋、山區(Mountain)、心臟地帶(Heartland)、南方與東北。

調查發現,公民想要自己的州或地區「脫美」的比率以南方最高,有44%的受訪者表明支持脫離美國後加入新的地區性聯盟,南方共和黨人的支持度更從1月的50%躍升到6月的66%,獨立選民的支持度則達到50%,民主黨人的支持度也有20%。報告指出,南方各州的「脫美」支持度「已是最高,且創下最大的歷史先例」。

太平洋地區的脫美傾向沒有那麼明顯,有39%的受訪者表態支持,但順序就跟南方結果相反,以民主黨人支持的比率最高,來到接近過半的47%,獨立選民為33%,共和黨人則為27%。山區、心臟地帶與東北的整體脫美支持度均落在30%至35%之間,以山區共和黨人與心臟地帶獨立選民的43%支持度最高,東北民主黨人也有39%。

「明線守望」警告,考慮到問題的複雜程度,這又是一個受訪者據信「非常不可能仔細考慮過」的議題,因此數字可能有所偏差,但仍「令人苦惱地」高。

Most disturbing datapoint I've seen in awhile: two-thirds of Southern Republicans now say the South should break away from the Union, up from 50 percent in January. https://t.co/IALe5x7HzF pic.twitter.com/OWx23L9pLc