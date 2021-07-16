譚德塞改口：不排除新冠病毒自實驗室流出

世衛秘書長譚德塞15日承認太早排除新冠病毒從實驗室洩出，並籲中國提供交出疫情初期原始資料。(美聯社)

世界衛生組織(WHO)秘書長譚德塞 (Tedros Adhanom Ghebreyesus)15日承認，要排除新冠病毒是實驗室流出的可能性，目前言之過早；他也要求中國 更透明一些，讓科學界得以研究病毒的起源。

譚德塞15日的發言削弱世衛 3月調查報告的公信力；報告歸結說，病毒「極不可能」是由實驗室外洩。

美聯社報導，譚德塞對強大的成員國通常尊敬有加，這次不排除實驗室流出論誠屬罕見；他指出，國際團隊年初曾前往中國調查新冠病毒起源，要取得原始數據，一直橫遭阻撓。

譚德塞表示，世衛組織一直要求中方「要透明、公開、合作，尤其就世衛想取得的疫情初期資訊、原始數據，更該如此」；理論上要排除病毒由中國武漢病毒研究所外洩，實言之過早。

「實驗室出包是常見的事」

他表示，自己當過實驗室研究員，身為免疫學者，必須承認實驗室出問題是常見的事。

疫情始於實驗室，甚至可能涉及人造病毒，近幾個月漸漸得勢；拜登總統5月還下令情報界徹查病毒由武毒所流出的可能性；中國則強烈反擊，聲稱把新冠疫情與實驗室流出掛鉤起來，實出政治動機，還主張疫情早已爆發於其他國家，想繼續調查新冠起源，應該到別國去做。

籲中國交出疫情初期原始資料

譚德塞指出，世衛必須取得直接資訊，瞭解武毒所疫情前及剛發作時的情勢；要取得資訊全貌，才能排除實驗室流出論。

很多公衛專家都呼籲該對新冠病毒的起源做超然調查，另主張世衛政治份量不足以做這種刑事鑑定調查，拖了一年多還無法由中國取得重大詳情。

世衛秘書長譚德塞15日承認太早排除新冠病毒從實驗室洩出，並籲中國提供交出疫情初期原始資料。圖為被懷疑洩漏病毒的武漢病毒研究所。(路透)

率領科學團隊對新冠起源做更廣調查的梅佐(Jamie Metzl)15日對譚德塞的發言表示歡迎，但他指出，除了世衛以外，目前沒有其他由科學界帶頭的調查計畫，「很不幸又很危險。」

公衛法專家、喬治城大學(Georgetown University)法學教授高斯丁(Lawrence Gostin)指出，譚德塞罕見地呼籲中國合作，適足以反應世衛有多虛弱，沒有權力或政治實力，無法要求廣開管道，供取得攸關全球衛生的關鍵資訊，只能發表官方談話，但有些成員國就是充耳不聞。