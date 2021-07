新書曝川普與盟友曾試著推翻政府 參謀首長憂選後政變

美國前總統川普與參謀首長聯席會議主席密利上將,攝於2019年11月。據一本即將上市新書,密利上將告訴幕僚,時任總統川普正鼓吹「納粹元首的福音」,美國則正面臨「德國國會縱火案時刻」。路透

美國 華盛頓郵報2位記者撰寫的新書《我一人就能搞定》(I Alone Can Fix This,暫譯)即將上市,美國媒體近日陸續披露部分內容。據CNN與衛報發布的書摘,就在1月6日的國會暴亂案發生前夕,參謀首長聯席會議主席密利(Mark Milley)上將告訴幕僚,時任總統川普 正鼓吹「納粹 元首的福音」(the gospel of the Führer),美國則正面臨「德國國會縱火案時刻」(Reichstag moment)。

根據報導,這是美國近代史上首度發生供總統諮詢的最高將領準備跟三軍統帥攤牌。2位作者指密利上將對川普及盟友選後可能試圖政變或採用其他危險或不法手段感到心煩意亂,讓他與其他高層官員非正式地策畫不同方法以阻止川普。

根據引述,2位作者稱「這是一種相反的『周六夜大屠殺』(尼克森總統開除水門案特別檢察官與拒絕聽命的司法部正副部長)」,指密利上將與其他參謀首長進行討論,計畫要一個接一個辭職,而不執行他們認為不法、危險或不明智的川普命令。

書中寫到,密利上將的一位「老友」警告他,川普與盟友正試著「推翻政府」以回應拜登勝選,據報密利上將當場答稱,「他們可以試試看,但他們將他X的不會得逞。你沒軍方就辦不到這檔事,沒中情局與聯調局也辦不到這檔事,我們才是握著槍桿的傢伙」。

據報密利上將曾稱川粉是「納粹衝鋒隊」(Brownshirts),把川普當成「放手一搏的典型獨裁領袖」,更在國會暴亂案發生的前幾天就相信「川普正在煽動騷亂,可能是希望找到一個藉口,以援引暴亂法(Insurrection Act)與號召軍隊」。