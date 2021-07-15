「紅機」熱線擬重啟 減少誤判 美中領導人直接溝通

拜登政府有意與北京建立類似美蘇冷戰期間的「紅機」熱線，以減少擦槍走火。圖為甘迺迪時代白宮的「紅機」電話。（美聯社）

為了減少誤判而發生衝突的風險，拜登 政府正研究與中國 設立一條類似冷戰時期美蘇緊急熱線的可能性；當時這個俗稱「紅機」的熱線，讓兩國最高領導人直接溝通，避免爆發核戰。

有線電視新聞網(CNN)引述包括政府官員在內的兩名消息人士報導，設立熱線的想法仍在起步階段，尚未向中方提出，不過拜登政府是希望開發一種快速溝通的工具，以減少美中發生衝突的風險。

美方認為，如果有一條直通往北京 的熱線，一旦出現例如軍事行動、駭客攻擊等重大危機時，總統或國家安全團隊的高級官員，可以直接向中國國家主席習近平或其身邊的人打出加密電話或發出信息。

CNN引述多位現任及卸任官員表示，長期以來，一旦發生緊急事件時，都很難迅速獲得北京的反應，基於政治體制關係，領導人層級以外的接觸都受到限制。

他們說，例如在新冠疫情爆發初期，就未能得到中國的及時回應，很難聯繫到中國有關官員。

消息人士透露，與北京建立熱線的想法至少可以追溯到歐巴馬政府，但直到川普政府的最後一年，才被編入機密的國家安全備忘錄。

美國國防部目前已與中方設立一條類似熱線，專用於軍事方面，但極少使用；白宮國家安全會議印太事務協調總監坎伯(Kurt Campbell)稍早曾透露，這個電話甚至在一個空置房間內響了數小時也沒人接聽。

國務院前亞太事務助卿羅素(Daniel Russel)認為，隨著中國愈來愈具進攻性的軍事力量，美中之間管控危機的工具卻甚少，著實令人擔憂，因此有必要有一個有如「911」的緊急電話。

當然這條熱線的有效性很大程度仍取決於北京是否承諾會使用，以及是否會放在習近平可以經常接聽的地點。

有關消息人士向CNN表示，國務院和國家安全委員會的有關官員仍在研究緊急熱線電話的技術工作方式，並會納入拜登政府與中國接觸的計畫內；此外，在熱線正式啟用前，仍須得到白宮和中方批准。