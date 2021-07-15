撤軍阿富汗 小布希批決策錯誤 擔心神學士傷害婦孺

前總統小布希接受14日播出的「德國之聲」專訪時說，美國從阿富汗撤軍是錯誤決策。圖為小布希（左）2006年應邀到喀布爾主持美國大使館落成剪綵。（美聯社）

前總統小布希(George W. Bush)表示，美國 從阿富汗 撤軍是錯誤決策，擔心恐怖組織神學士(Taliban)可能以泯滅人性的方式傷害阿富汗婦孺及其他無辜民眾；拜登 政府14日表示，已準備好撤離阿富汗口譯及傳譯的班機，這些翻譯人員在過去20年來協助美軍在當地執行任務，但他們的目的地未知，也無法確保他們登上撤離班機前的安危。

拜登4月宣布，美軍在阿富汗的任務8月31日告終；白宮本月14日表示，「避難聯盟行動」(Operation Allies Refuge)將於7月最後一周啟動，讓已提出特殊移民簽證申請者，優先申請入籍。

前總統小布希接受14日播出的「德國之聲」專訪時說，美國從阿富汗撤軍是錯誤決策。圖為2017年5月拍攝。（Getty Images）

布希在14日播出的「德國之聲」(Deutsche Welle)專訪中被問到，是否認為從阿富汗撤出軍隊是錯誤的決定。

布希答道：「是的，後果將非常糟糕，不堪設想，我很難過。」

美國遭遇九一一恐怖攻擊事件後，布希在執政初期對阿富汗宣戰，目標是推翻神學士主導的阿富汗政權，追緝凱達組織(Al-Qaeda)；阿富汗成為美國捲入時間最長的一場戰爭。

白宮14日表示，「避難聯盟行動」7月底開跑，但白宮發言人莎奇(Jen Psaki)基於安全考量，拒絕透露會有多少阿富汗人在首批班機撤離之列，或這些人會被撤離到哪裡。

莎奇說：「我們這麼做，是因為他們是勇敢的人，我們必須認可他們多年來的付出。」

白宮證實將撤離阿富汗的翻譯人員的消息同時，拜登14日接見上周請辭的美國與北約駐阿富汗部隊指揮官米勒將軍(Austin Scott Miller)；莎奇表示，拜登希望親自感謝米勒維護美軍「有秩序且安全的」撤離。

過去三年來監督美軍在阿富汗行動的米勒表示，「若按照目前的軌跡行進，肯定會看到內戰爆發。」

當地媒體報導，神學士成員近日已控制阿富汗北部地區，並朝阿富汗首都喀布爾(Kabul)逼近。