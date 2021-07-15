我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

打2劑輝瑞還感染重症或死亡？以色列發現40%有這共通點

時報廣場又槍響 男掏槍對賓士車連射四彈

梅克爾「畢旅」訪美尋求合作 放棄疫苗專利恐難解

記者張文馨／華盛頓報導
德國總理梅克爾即將訪白宮，圖為2013年時任副總統的拜登訪問柏林，與梅克爾會晤。（美聯社）
德國總理梅克爾即將訪白宮，圖為2013年時任副總統的拜登訪問柏林，與梅克爾會晤。（美聯社）

德國總理梅克爾(Angela Merkel)15日訪問白宮，會見拜登總統，這可能是她卸任總理前的畢業旅行；美德可望就中國、氣候變遷和疫情等問題達成共識，不過在放棄新冠疫苗專利和北溪二號天然氣管道議題上，依然難解。

德國總理梅克爾（圖中左）將訪問白宮，結束兩國領導人自川普時代以來的敵對關係。圖為...
德國總理梅克爾（圖中左）將訪問白宮，結束兩國領導人自川普時代以來的敵對關係。圖為梅克爾在七國峰會上直懟川普（右坐者）。（美聯社）

美聯社報導，梅克爾此行除商談多項議題，也要向拜登傳遞最重要訊息：「你有個朋友」。梅克爾預計在華府接受約翰霍普金斯大學的名譽博士學位，訪問白宮先後會見副總統賀錦麗(Kamala Harris)與拜登，會後將舉行聯合記者會，梅克爾及夫婿將與拜登夫婦共進晚餐。

一名美國資深官員14日在電話簡報會表示，可望談雙邊關係中的所有問題，包括氣候變遷、疫情大流行、疫苗分配、中東區域安全、烏克蘭主權與領土完整、俄羅斯的網路攻擊，與中國日益增長的非法經濟作法與侵犯人權等。

拜登上月出訪歐洲，與梅克爾一起參與七大工業國集團(G7)領導人會議與北約峰會，會後公報均提及中國的挑戰。

這名資深官員表示，拜登上任半年來，一直與歐洲盟友積極討論中國問題，雙方領導人均同意需要回應中國非法經濟行為的重要性，也要反對其侵犯人權作為；美國與歐盟投資貿易關係全球第一，美德關係非常重要，需要共同制定全球規範，更有效地解決雙邊關切的議題。

這名資深官員表示，美德領導人會議上，雙方不會就北溪議題達成任何成果；他表示，美德雙方一直在尋求合作，確保類似建設不會被用作威脅東歐盟友及烏克蘭的工具，15日的會議也將涉及這項議題，不過預計不會有可公布的成果。

美聯社報導，在卸下16年總理任期前，梅克爾此行主要在向美國保證，德國政權交接不會導致對美政策大幅變動。

梅克爾將在9月26日德國大選後卸任，執政黨「基督教民主聯盟」(CDU)支持度領先，黨魁拉謝特(Armin Laschet)可望接任總理；九月後的德國可能會迎來基督教民主聯盟、綠黨、社會民主黨等組成聯合政府，三黨政策分歧，不過對跨大西洋關係看法一致。

美聯社報導，梅克爾希望在卸任前，解決華府反對的北溪二號議題；「北溪二號」為俄羅斯向德國輸送天然氣的管道，已完成95%，梅克爾支持，卻遭美國與部分歐盟國家以威脅歐盟國家能源安全和原則為由反對；川普政府制裁北溪二號，拜登政府已取消這項制裁，但持續與德國商議解決方式。

至於美國倡議的暫時放棄新冠疫苗專利，以加速疫苗生產，梅克爾仍堅決反對，並指這會損害未來的科學研究。

梅克爾 拜登 德國

上一則

Delta驟增 密西西比州「7童重症」送ICU

下一則

歐盟首推「碳邊境稅」 美欲跟進 反對聲音如何解決？

延伸閱讀

批拜登政府傾中 潘斯：中國將成邪惡帝國 是美最大威脅

批拜登政府傾中 潘斯：中國將成邪惡帝國 是美最大威脅
一洲焦點／拜登的3大難題、美國古巴人爭取母國民主

一洲焦點／拜登的3大難題、美國古巴人爭取母國民主
前總統布希：阿富汗撤軍是錯誤決策

前總統布希：阿富汗撤軍是錯誤決策
副卿雪蔓下周訪中國 港媒：拜習會登場可期

副卿雪蔓下周訪中國 港媒：拜習會登場可期

熱門新聞

自總統被刺殺之後，海地政府一共擊斃3人、生俘17人，但卻還有至少8名傭兵刺客仍在逃亡。圖為其中一名被扣押的嫌犯。(歐新社)

殺死海地總統的美國人？定居佛州的刺客什麼來頭

2021-07-09 08:01
台灣駐海地大使館。圖／取自台灣駐海地大使館臉書

華郵分析：台灣如何會捲入海地的政治危機？

2021-07-09 10:23
白宮發言人莎奇在媒體簡報會上表示，白宮COVID-19應變小組5日推文中秀出中華民國國旗是無心之過。(美聯社)

推文放中華民國國旗 白宮將其刪除 承認是錯誤

2021-07-08 20:05
新州卡維爾冰淇淋店華裔東主尼爾森·鄭(左一)今年2月染新冠肺炎去世後，當地民眾十分懷念他；有前員工決定買下該店經營，傳承他的精神。圖為尼爾森·鄭與家人。(取材自臉書)

華裔冰淇淋店主染疫亡 前員工頂下店面 傳承他精神

2021-07-08 07:08
海地總統摩依士與第一夫人瑪婷在2020年1月的合影。(Getty Images)

重傷住院治療海地第一夫人 首度發表公開聲明

2021-07-10 15:57
海地總統摩依士遭暗殺一事震驚世界，而海地國家警察局長11日在記者會上表示，一名居住在佛羅里達州、海地出生的醫生被視為重點嫌疑人逮捕，據悉這位醫生密謀成為海地總統。(路透)

海地警方逮捕「醫師主謀」 警察首長：他想篡位當總統

2021-07-12 10:41

超人氣

更多 >
「我們不幹了」漢堡王分店員工集體辭職 關門掛牌致歉

「我們不幹了」漢堡王分店員工集體辭職 關門掛牌致歉
全美熱島效應最嚴重前三：紐奧良、紐瓦克、紐約

全美熱島效應最嚴重前三：紐奧良、紐瓦克、紐約
台政院高層一句話 讓鴻海、台積電買疫苗時「炸鍋」

台政院高層一句話 讓鴻海、台積電買疫苗時「炸鍋」
南加裸女倒掛卡在兩座建築的狹小縫隙間數小時才被救

南加裸女倒掛卡在兩座建築的狹小縫隙間數小時才被救
前總統布希：阿富汗撤軍是錯誤決策

前總統布希：阿富汗撤軍是錯誤決策