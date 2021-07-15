梅克爾「畢旅」訪美尋求合作 放棄疫苗專利恐難解

德國總理梅克爾即將訪白宮，圖為2013年時任副總統的拜登訪問柏林，與梅克爾會晤。（美聯社）

德國 總理梅克爾 (Angela Merkel)15日訪問白宮，會見拜登 總統，這可能是她卸任總理前的畢業旅行；美德可望就中國、氣候變遷和疫情等問題達成共識，不過在放棄新冠疫苗專利和北溪二號天然氣管道議題上，依然難解。

德國總理梅克爾（圖中左）將訪問白宮，結束兩國領導人自川普時代以來的敵對關係。圖為梅克爾在七國峰會上直懟川普（右坐者）。（美聯社）

美聯社報導，梅克爾此行除商談多項議題，也要向拜登傳遞最重要訊息：「你有個朋友」。梅克爾預計在華府接受約翰霍普金斯大學的名譽博士學位，訪問白宮先後會見副總統賀錦麗(Kamala Harris)與拜登，會後將舉行聯合記者會，梅克爾及夫婿將與拜登夫婦共進晚餐。

一名美國資深官員14日在電話簡報會表示，可望談雙邊關係中的所有問題，包括氣候變遷、疫情大流行、疫苗分配、中東區域安全、烏克蘭主權與領土完整、俄羅斯的網路攻擊，與中國日益增長的非法經濟作法與侵犯人權等。

拜登上月出訪歐洲，與梅克爾一起參與七大工業國集團(G7)領導人會議與北約峰會，會後公報均提及中國的挑戰。

這名資深官員表示，拜登上任半年來，一直與歐洲盟友積極討論中國問題，雙方領導人均同意需要回應中國非法經濟行為的重要性，也要反對其侵犯人權作為；美國與歐盟投資貿易關係全球第一，美德關係非常重要，需要共同制定全球規範，更有效地解決雙邊關切的議題。

這名資深官員表示，美德領導人會議上，雙方不會就北溪議題達成任何成果；他表示，美德雙方一直在尋求合作，確保類似建設不會被用作威脅東歐盟友及烏克蘭的工具，15日的會議也將涉及這項議題，不過預計不會有可公布的成果。

美聯社報導，在卸下16年總理任期前，梅克爾此行主要在向美國保證，德國政權交接不會導致對美政策大幅變動。

梅克爾將在9月26日德國大選後卸任，執政黨「基督教民主聯盟」(CDU)支持度領先，黨魁拉謝特(Armin Laschet)可望接任總理；九月後的德國可能會迎來基督教民主聯盟、綠黨、社會民主黨等組成聯合政府，三黨政策分歧，不過對跨大西洋關係看法一致。

美聯社報導，梅克爾希望在卸任前，解決華府反對的北溪二號議題；「北溪二號」為俄羅斯向德國輸送天然氣的管道，已完成95%，梅克爾支持，卻遭美國與部分歐盟國家以威脅歐盟國家能源安全和原則為由反對；川普政府制裁北溪二號，拜登政府已取消這項制裁，但持續與德國商議解決方式。

至於美國倡議的暫時放棄新冠疫苗專利，以加速疫苗生產，梅克爾仍堅決反對，並指這會損害未來的科學研究。