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8月移民排期 職業移民第二優先前進4個多月

記者羅曉媛／華盛頓報導
8月移民排期表。(製表：記者羅曉媛)
8月移民排期表。(製表：記者羅曉媛)

國務院14日公布2021年8月移民排期，親屬移民除了第二優先的永久居民的配偶及未成年子女有名額(current)，其餘各項優先前進一周到三周不等；職業移民方面，中國出生的第一優先有名額，中國出生的第二優先前進四個多月，第三優先前進七天，中國出生的第五優先EB-5(區域中心)暫無授權名額，非區域中心的排期前進七天。

親屬移民類：

第一優先F1類(公民的成年未婚子女)前進7天；

第二優先F2A類(永久居民的配偶及未成年子女)無排期，有名額；

第二優先F2B類(永久居民的成年未婚子女)前進7天；

第三優先F3類(公民已婚子女)前進7天；

第四優先F4類(成年公民的兄弟姊妹)前進21天。

職業移民類：

中國出生第一優先無排期，有名額；

中國出生第二優先(具高等學位或特殊能力者)前進121天，非中國出生有名額；

中國出生第三優先(一般類)前進7天，非中國出生有名額；

中國出生第三優先(非技術勞工)前進31天，非中國出生有名額；

中國出生第五優先EB-5非區域中心前進7天，區域中心暫無授權名額。

中國 移民 國務院

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