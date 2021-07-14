消費者需求強勁 4大趨勢影響通膨

美國通膨升溫，二手車價格也直線飆升。圖為馬里蘭州的二手車經銷商。（Getty Images）

聯邦勞工部13日宣布，6月整體消費者物價指數(CPI)比去年同期上漲5.4%，主要是受到消費者強勁需求，以及仍有供應限制所影響；華爾街日報(WSJ)指出，物價漲跌速度不一，原因也有別，透過分析各類別物價的變化，有助了解6月通膨報告的四大潛在趨勢。

顧問諮詢機構「牛津經濟」(Oxford Economics)首席金融經濟學者凱西‧波斯特詹西克(Kathy Bostjancic)指出，經濟逐漸調整至新常態之際，這些趨勢也爭相影響整體通膨。

機票和飯店價格在疫情初期大跌，當時美國人紛紛取消出遊，改居家避疫；如今隨著疫苗接種率逐漸上升，民眾又開始預定夏季旅行，商業旅行也逐步增加。

6月機票費比去年同期上漲24.6%，飯店價格年增16.9%；但兩者仍低於2019年6月同期表現，這表示要回到疫情前幾個月的水準仍有上漲空間。

2.供應有限而短暫漲價

製造業在疫情初期關閉廠房、縮減產量，如今則急於滿足上漲的需求，再加上全球電腦晶片短缺，新車等商品物價迅速上漲；買家因而湧往二手車 市場，連帶推升二手車價格；新車價比兩年前上漲約5.1%，二手車則飆漲41.3%；不過待供應迎頭趕上需求，漲價情況應會減緩。

3.只會越來越貴

6月餐廳服務價年增4.1%，主要是因為勞力短缺；由於餐廳工作需與他人密切接觸，導致部分求職者憂心染疫而望之卻步。雇主只好調升薪水吸引員工，休閒與飯店業員工6月薪資年增7.1%，而這波漲幅可能反映在售價上，而且可能會一直維持下去。

4.漲價速度已減緩

許多民眾因疫情關係提高購屋意願，使疫情初期的房租漲速減緩，至今尚無大漲幅；6月主要住所租金 年增1.9%，相較之下，疫情前幾個月的租金漲幅逼近4%。不過租金可能在未來幾個月攀升，一部分原因是房價迅速飆漲。