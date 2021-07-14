物價指數漲5.4% 增幅13年來最大

6月消費物價指數比一年前上漲了5.4%，有三分之一是因中古車漲價帶動。(Getty Images)

勞工部 13日公布6月消費物價指數(consumer-price index，簡稱CPI)，比一年前上漲了5.4%，是自2008年8月以來最大漲幅，超乎市場預期，主要歸因於原料商品及勞動成本上升，通膨持續擴大，顯示經濟復甦及各地陸續解封之際，汽車及機票等各項需求回升。

華爾街 日報(Wall Street Journal)報導，該指數量測消費者購買商品及服務的費用，包括服飾、雜貨、餐點、娛樂活動和交通工具，排除經常變動的項目如糧食與能源類別，上月數據同比去年增長4.5%，是過去13年來最大增幅。

6月CPI比5月攀升0.9%，高於市場預期，也比5月的0.6%加速上升，且是2008年6月以來最大的單月變動。

復甦、解封 各項需求回升

上月CPI漲幅中，有三分之一是因中古車漲價10.5%所帶動；勞工部指出，這是汽車供應短缺造成的連續第三月價格飆漲；另外，受經濟解封影響，旅館、租車、成衣和機票等價格都在6月大幅上漲。

隨著美國 經濟復甦加速，消費者會因為諸多原因觀察到物價上漲。

地區金融公司(Regions Financial Corporation)首席經濟學者穆迪(Richard F. Moody)表示，推升6月通膨的原因是強勁需求超過企業供給的能力，另一個要素是解封帶動觀光娛樂和旅遊交通等經濟活動回暖，這些都是過去一年來受疫情重創的產業。

穆迪說：「需求迅速回歸，企業正常化運作，補足早前受疫情影響的下滑空間。」

供應短缺和高額運費持續推高商品通膨，穆迪表示，除了糧食和能源以外，各項商品價格都在4、5月出現創紀錄的月增幅。

物價上漲反映消費者需求在新冠疫苗廣泛接種後驟增，各項需求強勁也讓雇主招聘更多員工，但目前招募情況不佳，雇主可能得付出更高額的薪資成本。

GDP表現亮眼 估成長9.1%

另方面，美國國內生產毛額(GDP)經季度調整後，第一季增加6.4%。

華爾街日報報導，經濟學者普遍預期，商務部將宣布第二季經濟成長9.1% ；若果真如此，將會是1980年代初期以來最好的GDP表現。