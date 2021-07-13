我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

航空總署放行 貝佐斯20日將上太空

傳拜登政府將首次警告香港美企 準備擴大對中制裁

傳拜登政府將首次警告香港美企 準備擴大對中制裁

中央社／華盛頓13日綜合外電報導
美國總統拜登。美聯社
美國總統拜登。美聯社

外媒預告，美國本週將發布警告，指由於中國對香港控制日增，當地美企將面臨更多風險。此外美國也準備就北京在香港、新疆的行動，對中施加更多制裁。

英國「金融時報」（Financial Times）引述3名消息人士說法稱，在港美企可能面對的威脅包括中國政府有能力取得外國公司儲存在港的資料，以及近日通過、讓北京得以反制制裁中國組織與個人的「反外國制裁法」。

5名知情人士透露，拜登政府將於今日稍晚更新川普政府去年對新疆發出的警告。當局將建議美國公司確保其供應鏈不涉及新疆強迫勞動，否則可能面臨法律風險。

不具名官員表示，「上述建議的重點是要強調，如果你不退出這些供應鏈，你就可能違反美國法律。我們想跟商界說清楚…他們必須了解，一旦他們與涉及侵犯人權的實體來往，將面臨商譽、經濟和法律上的風險」。

除發布警告，美國總統拜登還計劃在本週內就北京鎮壓香港民主運動，以及對新疆維吾爾人實施種族滅絕，宣布對中施加更多制裁。

警告內容將提及最近發生的事件，如黎智英所有的「蘋果日報」被迫關門大吉。這也將是拜登政府首度發布涉港商業建議。

上週美國商務部將14家中企列入出口黑名單，並稱這些公司參與新疆人權侵犯及監控活動。北京則批評此舉屬於「無理打壓」，並矢言採取「必要措施」因應。

此外，白宮也在考慮一項政策，允許面臨政治迫害風險的香港公民，在簽證到期後續留美國。目前上述政策仍在辯論中，預計不會納入本週宣布的一系列行動。

這項最新警告勢將觸發香港眾多美企的反應。據統計，香港美國商會（American Chamber of Commerce in Hong Kong）2020年共有超過1200名會員，還有282家美國公司將區域總部設在香港。

美國 香港 新疆

上一則

航空總署放行 貝佐斯20日將上太空

延伸閱讀

古巴爆最大規模示威 拜登讚了不起

古巴爆最大規模示威 拜登讚了不起
破天荒 APEC「額外進行」抗疫峰會 拜登、普亭確認參加

破天荒 APEC「額外進行」抗疫峰會 拜登、普亭確認參加
兒童抵稅15日發放 3900萬家庭每月可收到250-300元

兒童抵稅15日發放 3900萬家庭每月可收到250-300元
拜登見市長 籲動用紓困金降低犯罪

拜登見市長 籲動用紓困金降低犯罪

熱門新聞

自總統被刺殺之後，海地政府一共擊斃3人、生俘17人，但卻還有至少8名傭兵刺客仍在逃亡。圖為其中一名被扣押的嫌犯。(歐新社)

殺死海地總統的美國人？定居佛州的刺客什麼來頭

2021-07-09 08:01
台灣駐海地大使館。圖／取自台灣駐海地大使館臉書

華郵分析：台灣如何會捲入海地的政治危機？

2021-07-09 10:23
白宮發言人莎奇在媒體簡報會上表示，白宮COVID-19應變小組5日推文中秀出中華民國國旗是無心之過。(美聯社)

推文放中華民國國旗 白宮將其刪除 承認是錯誤

2021-07-08 20:05
中國日報指稱，近日有500多名中國理工科研究生申請赴美簽證時遭拒簽。圖為位於北京的美國大使館。(美聯社)

中媒：中國500多名理工科研究生 申請美簽遭拒

2021-07-05 23:14
新州卡維爾冰淇淋店華裔東主尼爾森·鄭(左一)今年2月染新冠肺炎去世後，當地民眾十分懷念他；有前員工決定買下該店經營，傳承他的精神。圖為尼爾森·鄭與家人。(取材自臉書)

華裔冰淇淋店主染疫亡 前員工頂下店面 傳承他精神

2021-07-08 07:08
海地總統摩依士與第一夫人瑪婷在2020年1月的合影。(Getty Images)

重傷住院治療海地第一夫人 首度發表公開聲明

2021-07-10 15:57

超人氣

更多 >
華郵：小金魚被棄湖放生變成巨無霸 釀成大麻煩

華郵：小金魚被棄湖放生變成巨無霸 釀成大麻煩
Delta變種蔓延 紐約多個華人集居區疫情反彈

Delta變種蔓延 紐約多個華人集居區疫情反彈
死亡直播…饒舌歌手遭人連開12槍 求救無聲臉部中彈亡

死亡直播…饒舌歌手遭人連開12槍 求救無聲臉部中彈亡
紐約西安名吃遭兩女醉鬼闖入鬧廚房 暫停營業清理

紐約西安名吃遭兩女醉鬼闖入鬧廚房 暫停營業清理
最新一波兒童抵稅本周發放

最新一波兒童抵稅本周發放