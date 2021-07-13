台積電研發少不了它 比利時imec成了美中科技戰前線

IMEC的工程師正在潔淨室調整參數。IMEC提供／聯合報系資料照片

歷史悠久的比利時魯汶市以其百年大學以及做為釀酒巨擘安布英博的總部所在地聞名，而非以半導體研究出名，不過位於魯汶的一所家半導體研究機構，如今已成為美中科技衝突的前線。

比利時微電子研究中心（imec）或許是比利時守得最好的秘密，該機構研究未來的晶片 ，應用領域從基因定序到自動駕駛，是全球需求的所在。

隨著晶片成為美中科技衝突中的政治武器，imec也日益受到多方政府的關注。此時正值美、中、日本和歐洲全都尋求提高半導體自產能力，尖端研究成為各方爭取的重點。

歐盟執委會正在與imec磋商，希望在歐洲建立晶片產能。一組南韓部長級代表團本月也前往拜訪imec。在白宮上月對美國 供應鏈進行檢討時，imec與半導體設備龍頭荷蘭艾司摩爾（ASML）被並列納入考量的企業名單中。華盛頓一名觀察人士表示，imec是鮮有人知、但實際上應該要是備受重視的機構。

imec執行長范登霍夫（Luc Van den hove）在總部15樓的辦公室受訪時說：「我們從未像現在這樣備受關注」，「我們比以往任何時候都受到政治人物的注意，包括本地政治人物、歐洲政治人物、美國政治人物」。

中國 政治人士也注意到了imec。在美中貿易緊張局勢擴散到晶片領域之前，中國總理李克強2018年10月就曾參訪imec，並強調了與全球最大市場合作的巨大商機。

imec先前曾攜手華為和高通，協助中國最大晶片製造商中芯國際成立一家研發公司。但在李克強訪問後的八個月內，美國商務部將華為列入「黑名單」並祭出一系列出口管制，目標圍堵中國取得美國晶片技術的管道。

根據當地媒體報導，imec參與了一項獎學金計畫，為來自中國的博士後研究人員提供資金，此外，imec在今年2月成為江蘇省晶片生產重鎮無錫市的半導體產業協會會員。但范登霍夫說，該中心在中國的人員不到五人，且未在當地進行任何研發。

當范登霍夫被問及有關李克強在2018年來訪、政治力介入半導體產業一事時表示：「三、四年前發生這些事情時的環境與今天非常不同。」他說，imec嚴格遵守出口規定，包括華盛頓當局施加的規定，並堅稱imec的研究能力沒有受到政治壓力的傷害，「但我們也須面對地緣政治緊張局勢正在加劇的事實」。

imec是由比利時佛拉蒙區地方政府在1984年成立，目前擁有包研究生在內的4,500名員工。該機構約75%的資金來自從英特爾、台積電、三星電子到應用材料等晶片製造大廠和相關業者合作夥伴。

imec過去30年來與ASML維持重要關係，利用ASML的微影設備成為奈米技術的領先研究中心，也就是研究生產更小、功能更強大的晶片。該中心的設備包含一條造價25億歐元（30億美元）的「試驗產線」，讓研究人員能以通常比當前先進製程領先二至三代的晶片製程運作。因此，儘管目前世界上最先進的晶片製程為5奈米，但imec已在2奈米或更小的尺寸上作業。

德國的弗勞恩霍夫研究所（Fraunhofer Institutes）與法國的Netri也在歐洲進行晶片研究，台積電則與美國半導體研究機構（SRC）、imec有合作夥伴關係，而imec的研究範圍被視為比SRC更領先的。

英特爾執行長基辛格5月受訪時表示：「歐洲有兩顆珠寶。一是ASML，有最先進的微影技術；另一則是imec，有世界上最先進的半導體研究。

imec自然也因此成為產業竊盜的目標。2018年傳出一名中國籍的imec研究人員被比利時政府以涉嫌從事間諜活動的理由驅逐出境。范登霍夫證實了這項報導，但他表示，這類事件以往也發生過，不局限於任何一國的公民。