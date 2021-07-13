接種率最低 阿肯色州抗變種 全力消除疫苗疑慮

阿肯色州是全美接種率偏低的數州之一。州長哈契森不斷提醒州民要去接種。(美聯社)

阿肯色州的疫苗 接種率為全美最低幾個州之一，全州僅有約三分之一符合資格的州民完成接種，而且遭受Delta變種病毒 侵襲，確診人數大增讓人非常擔心，使州政府卯足全力拚接種率。

專家表示阿肯色民眾有許多不願接種疫苗的原因，有懷孕婦女擔心疫苗對自身和幼胎的影響，也有民眾希望等待聯邦食品暨藥物管理局(FDA )近一步的認證，而非在目前的緊急使用授權階段接種。此外也有部分民眾對疫苗抱持著陰謀論。

阿肯色衛生廳長羅密羅(Jose Romero)說：「毫無疑問，目前的接種率不是我們所樂見的。我們必須將接種率提升上來，將疫情控制住。」

而專家表示，向少數族裔民眾宣傳疫苗訊息的過程中，也遭遇不少挑戰。阿州內的拉丁裔民眾，大多居住在較為偏遠的鄉村地區，且害怕接種後缺席工作，或對疫苗帶有其他疑慮。

負責向少數族裔伸出援手的醫生李察戴維斯(Gloria Richard-Davis)表示：「儘管許多名人帶頭呼籲接種，但一般民眾還是無動於衷。所以我們希望找到對社區日常有影響力的人士，而社區醫療人員便是他們生活的一部分。」

除了社區人士宣導疫苗相關正確資訊，州長哈欽森(Asa Hutchinson)也巡迴各地舉辦市政廳大會，回答疫苗相關問題。而衛生廳也請過去曾經懷疑疫苗的民眾，暢談觀念上的轉變。

此外官員也確保民眾在工作中有足夠時間前往接種，這也是少數族裔社區相當在意的問題。李察戴維斯表示：「我們與企業主協商，希望給予員工時間接種。若接種後隔天無法上班，能有更多彈性。」

全國接種顧問委員會(NVAC)主席霍普金斯(Robert Hopkins)也預計，疫苗在不久後便能脫離緊急使用授權，獲得FDA的正式核准。他說：「我知道輝瑞、莫德納和嬌生持續與FDA溝通，我相信疫苗獲得核准後，對猶豫的民眾一定有幫助。」