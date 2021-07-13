嬌生疫苗恐引神經炎 全美通報百起 FDA將加警語

只須施打一劑的嬌生疫苗發現新的罕見神經發炎的副作用。FDA將加警語。(路透)

只須施打一劑的嬌生 (Johnson & Johnson)疫苗 繼4月份因血栓風險被聯邦食品暨藥物管理局(FDA )建議暫停施打後，現在又發現了一種新的罕見副作用。

FDA於12日表示，部分人接種嬌生疫苗後，會出現「嚴重但罕見」的格林巴利症候群(Guillain-Barré syndrome)，這是免疫系統攻擊自身周邊神經的一種不正常反應，目前規畫將在疫苗瓶裝上貼上警語。

FDA指出，目前全美共施打1280萬劑嬌生疫苗，共回報約100起格林巴利症候群的個案，其中包含95起住院病例及1起死亡案例。CDC表示，調查發現，絕大多數回報出現格林巴利症候群的個案，都是在接種疫苗後二至三周左右出現症狀，好發於50歲以上男性。

雖然嬌生疫苗接種者確實有少部分發展出副作用，聯邦政府官員仍呼籲大眾盡速接種疫苗。FDA表示，目前只是觀察到嬌生疫苗的接種與格林巴利症候群可能有關連，但未有實證能證實兩者之間的因果關係。FDA說：「在評估所有資料後，仍認為接種疫苗的好處大於可能面臨的風險。」

阿拉巴馬大學傳染病研究所主任珍妮．馬洛佐(Jeanne Marrazzo)表示，嬌生疫苗又有新的副作用的消息一經公開，勢必會讓現已放緩的接種率「加速放緩」，特別是在原本就不信任疫苗的地方。她說：「如果真的害怕，可以去打輝瑞(Pfizer)或莫德納(Moderna)，副作用不是讓你拒打疫苗的理由。」

賓州大學兒童醫院兒科醫師歐菲特(Paul Offit)指出，現在疫苗接種率已遇到瓶頸，難再有上升空間。時序入秋後，病毒仍會在未接種疫苗的人群間傳播，繼續提供病毒變異的可能。

歐菲特說：「最高法院已做出兩次判決，認可政府面對疫情爆發時可以採取緊急措施，因此政府應考慮強制施打。」