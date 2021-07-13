完全接種不過半 州民染疫多2倍…5熱點州病歿恐劇增

最近一周，全美平均新增確診病例增加一半，包括佛州等五州，若無明確接種疫苗改善措施，病歿人數將顯著增加。圖為佛州奧蘭多市居民接受疫苗注射。(美聯社)

有線電視新聞網(CNN)分析聯邦疾病防治中心(CDC )與約翰霍普金斯大學(JHU)數據顯示，過去一周，新冠疫苗 接種率低的州通報新增確診數，比疫苗完成接種率高的州多兩倍；隨著Delta變種毒株迅速擴散，專家指出，佛州 、路易斯安納、阿肯色、密蘇里和內華達州等當前疫情熱點，病歿情況恐加劇。

CNN分析指出，居民完全接種率過半的地區，平均通報新增確診數，為居民完全接種率未過半州的三分之一。

阿拉巴馬、密西西比和阿肯色是全美僅有州民完全接種率不及35%的州，此三州上周每日新增確診數都名列全美最差的十州。

佛蒙特以約66%居民完全接種領先全美，但該州近日新增確診也有增加趨勢，所幸上周確診數仍為全美最少，每天每10萬人不到1例。

JHU數據顯示，全美過去七天平均每日新增1萬9455例，較前一周增加47%。

最近一周，全美平均新增確診病例增加一半，包括密蘇里州等五州，若無明確接種疫苗改善措施，病歿人數將顯著增加。圖為密州銀元市工作人員為進入一處公園前的居民測量體溫。(美聯社)

上星期，州民完全接種過半的地區，平均每天每10萬人新增2.8例，反觀州民完全接種不到一半的地區，平均每天每10萬人新增7.8例。

國家過敏和傳染病研究院(NIAID)院長佛奇(Anthony Fauci)12日接受「哥倫比亞廣播公司今晨」(CBS This Morning)節目訪問時說：「我們真的需要更多人接種疫苗，這才是解決之道，疫苗能夠抵禦病毒。」

CDC主任羅謝爾‧瓦倫斯基(Rochelle Walensky)則表示，全美6月逾99%的新冠病歿個案都未打疫苗。

CDC數據顯示，近幾個月，疫苗接種率大幅下降，上周每天約24萬6000人開始打第一劑疫苗，較4月高峰期減少88%；上周每天約27萬8000人完全接種，較4月高峰期減少84%。

CDC統計，截至12日，全美已有64.9%的12歲以上人口至少接種一劑疫苗，56.2%的12歲以上國民完成接種。

CNN醫學分析師、喬治華盛頓大學(GWU)醫學院教授雷尼爾(Jonathan Reiner)表示，美國熱點目前在佛州、路易斯安納、阿肯色、密蘇里和內華達州。

雷尼爾說：「密蘇里州等地的重症治療中心滿床，接下來會看到驚人的死亡情況。」

另外，共和黨猶他州長考克斯(Spencer Cox)12日承認算錯聯邦疫苗劑量，該州12日才真正達到70%成人至少打一劑疫苗的里程碑。

雷尼爾說：「幾天前，我們驚覺算錯聯邦給的疫苗劑量，顯然我們在獨立日時的成人至少一劑疫苗接種率只有67.07%.，這是我們的失誤。」