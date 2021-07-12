變種威脅大 確診驟升 以色列8月開打輝瑞「第3劑」

為防止新冠變種病毒擴散，世界接種率最高的以色列決定自8月1日起，為國民接種第三劑「輝瑞」疫苗補強針。圖為以色列的幼童正在進行變種的新冠病毒檢測。(美聯社)

以色列 的新冠疫苗 接種率排名全球第三，但每日新增確診人數驟增；以色列政府宣布，新一批輝瑞 (Pfizer)疫苗8月1日抵達後，將開始為已接種過的免疫功能低下的病患施打第三劑補強針；以色列衛生部指出，目前大多數染疫者為今年1月最早一批接種的民眾，顯示疫苗效能在初次接種半年後逐漸減弱。

以色列目前的疫苗現貨都在7月31日到期，包括20萬劑、當局僅授權給18歲以上成人接種的莫德納(Moderna)疫苗；換言之，以色列的青少年無法在8月新一批20萬劑輝瑞疫苗送達前接種。

總理班奈特(Naftali Bennett)說：「我們討論疫苗議題多周，我很開心宣布與輝瑞執行長博爾拉(Albert Bourla)達成協議，下批疫苗8月1日送到，人人都有疫苗可打。」

來源：ILTV Israel News

以色列上周宣布與南韓達成交換協議，將運送70萬劑疫苗給南韓，南韓則會在取得新一批疫苗後轉運給以色列。

英國牛津大學「從數據看我們的世界」(Our World in Data)統計顯示，以色列10日的疫苗接種率以66.18%排名全球第三，僅次於加拿大(69.36%)和英國(67.45%，9日數據)。以色列當局統計，每日新增確診6月維持在10到20人之間，7月則增至數百人。

在以色列，疫苗接種率與Ｄelta變種病毒造成的新增確診關聯性逐漸增加，以色列是全球最早普遍讓國民接種疫苗的國度，如今顯見疫苗效力逐漸退去。

部分專家對此抱持謹慎態度，稱染疫的已接種者仍算少數，且多為免疫系統較弱的老人。

輝瑞上周表示，將尋求美國當局核准第三劑新冠補強針，指補強針在疫苗接種後12個月內施打，效果最佳，可能避免新出現的變種毒株導致疫情回溫。