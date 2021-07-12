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1張圖看疫情：全美58.8%成人 完全接種疫苗

加州山火今年恐更嚴重 消防隊長：採取解決政策勢在必行

自認不易感染… 美年輕人接種率低 恐擋不住變種傳播

編譯潘勛／綜合11日電
加州洛杉磯郡的東洛杉磯區是全加州接種率偏低地區，尤其是青年接種率更低，Delta變種病毒確診案例也在此地增加中，拉起警鐘。圖為洛杉磯市民眾6日排隊接受輝瑞疫苗注射。(Getty Images)
加州洛杉磯郡的東洛杉磯區是全加州接種率偏低地區，尤其是青年接種率更低，Delta變種病毒確診案例也在此地增加中，拉起警鐘。圖為洛杉磯市民眾6日排隊接受輝瑞疫苗注射。(Getty Images)

由於18到29歲年輕人愛外出活動與人交際，認為自己年輕不易感染，所以不急著接種新冠疫苗，國家遲遲無法達到七成成年人接種疫苗、達成群體免疫的門檻值；專家呼籲年輕人要改變觀念，認為接種疫苗不僅與己身有關，更會影響周遭的人，尤其新冠病毒出現Delta等變種之後，更該趕緊接種。

有線電視新聞網(CNN)11日報導，在一些疫苗接種率很低的州，愈來愈多年輕人因為感染新冠Delta變種，出現重症，必須住院治療。密蘇里州衛生廳便估計，目前在州內傳染的新冠病毒，逾七成是Delta變種。

聯邦疾病防治中心(CDC)11日指出，全民完全接種疫苗者為48%，但有資格接種的12歲或更年長民眾當中，還有三分之一連一劑疫苗都還沒接種。

密蘇里州春田市慈愛醫院(Mercy Hospital)的統計顯示，約91%住進加護病房的新冠病人要靠呼吸器維生，而且都是年輕人，年紀在20到40多歲。

阿肯色州民完全接種者約35%，州方衛生官員表示，近來新確診案例已超過每日1000例，疫情有死灰復燃之勢，有免疫障礙的州民更出現突破式感染。州方傳染病學家拜爾斯(Paul Byers)指出，新增案例及病重住院者，主要都是未接種疫苗者所致。

加州洛杉磯郡的東洛杉磯區是全加州接種率偏低地區，尤其是青年接種率更低，Delta...
加州洛杉磯郡的東洛杉磯區是全加州接種率偏低地區，尤其是青年接種率更低，Delta變種病毒確診案例也在此地增加中，拉起警鐘。圖為東洛杉磯區民眾9日接受輝瑞疫苗注射。(Getty Images)

布朗大學公衛學院院長賈哈(Ashish Jha)指出，目前問題出在年輕人愛外出遊玩，從事社交活動，比起75歲長者，與人互動的機率更大，假如沒接種疫苗，就可能傳染病毒。

CDC 6月報告指出，18到29歲這個年齡層至少接種一劑疫苗者約38%，為各年齡層最低；老年人口接種率最高，有80%。

公衛專家指出，年輕人出現新冠重症的風險較低，但要是不接種疫苗或不採防範措施，很可能在感染而不知情下，把病毒傳染給別人；醫學家也警告年輕人，感染病毒有長期影響之虞，比如呼吸急促、疲憊及認知力出問題。

疫苗 密蘇里州 聯邦疾病防治中心

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