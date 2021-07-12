佛奇：目前不建議打疫苗補強針

國家過敏和傳染病研究院院長佛奇11日稱目前尚不推薦施打新冠疫苗補強針。(美聯社)

公衛專家、大型藥廠與聯邦當局對於新冠病毒補強針是否有其必要的看法大不相同，消息人士透露，輝瑞 (Pfizer)最快將在12日就新冠病毒第三劑補強針，向政府公衛官員提出簡報。

國家過敏和傳染病研究院院長佛奇 (Anthony Fauci)11日表示，聯邦疾病防治中心(CDC)致力於以科學追蹤新冠疫情，所以目前尚不推薦施打新冠疫苗 補強針；另外有些人雖目睹疫苗預防染疫功效良好，但有些國人依然拒絕接種，「令人費解」。

佛奇接受有線電視新聞網(CNN)「美國國情」(State of the Union)節目專訪時強調，以CDC科研成果來看，「目前」不建議施打補強針，但不排除對某些國人可能要追加補強針。

輝瑞和德國夥伴BioNTech上周宣布，計畫於未來幾周尋求監管單位批准，希望讓人們在完成接種後的半年到一年內接種第三劑補強針；雙方除針對新冠Delta變種研發疫苗之中，同時認為由追加補強針的相關研究已取得可觀成果。

有鑒於delta變種病毒猖獗，公衛界已開始慎重討論是否要準備施打輝瑞補強計的方案，以免措手不及。圖為加州洛杉磯郡機動疫苗注射站護士正在準備施打疫苗。(Getty Images)

若聯邦食品暨藥物管理局(FDA)12日聽取輝瑞有關補強針的簡報，決定授權輝瑞的補強針緊急使用，接下來，CDC的顧問機構「預防接種諮詢委員會」(Advisory Committee on Immunization Practices)將進一步評估輝瑞的數據。但這些都需要花費幾個月時間，令人著急。

佛奇另外表示，有些人面對疫苗有效，不接種則染疫風險升高的確鑿資訊，依然不肯接種，實在令人費解。

佛奇警告說，Delta變種病毒的傳染力更強，而99.5%因新冠病殁者都沒接種疫苗；「接種疫苗是攸關生死的事」，有些人不知出於什麼理由，而就他所知某些人是意識形態影響，而不肯接種，他奉勸那些人要超脫成見，認清接種疫苗是公共衛生課題。

佛奇雖仍堅稱，聯邦政府不會強制接種新冠疫苗，但州級與地方層級實在該採取更多強制規定，為疫苗接種行動添加助力。

佛奇另指出，FDA把新冠疫苗由「授權緊急使用」更改為「全面批准」只是「技術問題」，目前全球幾億人已接種疫苗，足以證明疫苗的效力、安全性實在很高。