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美國撤軍阿富汗 重心轉向與中國、俄羅斯競爭

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美國撤軍阿富汗 重心轉向與中國、俄羅斯競爭

中央社／華盛頓10日綜合外電報導
拜登8日說明對阿富汗撤軍的立場，表情一度凝重。路透
拜登8日說明對阿富汗撤軍的立場，表情一度凝重。路透

美國總統拜登阿富汗撤軍速度之快令人訝異，但其實華府早在4年前就受夠了這些「沒完沒了的戰爭」而做出這項決定，並將注意力轉而放在與中國和俄羅斯的傳統強權競爭之上。

法新社報導，自2001年9月11日恐怖攻擊後，對抗凱達（Al-Qaeda）及伊斯蘭國（Islamic State）等恐怖組織，已消耗美國安全機構許多力量及數以兆計美元。

拜登的前任川普2017年就任時即承諾從阿富汗撤軍，稱在當地的戰爭是「一團糟」與「浪費」。

到2020年時，川普已克服阻力為撤軍奠定基礎，今年1月他卸任時，在阿富汗及伊拉克僅各留下2500名軍人。拜登接受前朝政策，並於8日宣布美國在阿富汗的軍事介入將在8月31日前告終。

拜登表示：「我們將結束美國史上最長的戰爭。美國經不起再被為因應20年前世局所制定的政策束縛。」

拜登在今年3月發布的國安政策中寫道：「全球權力分配正在改變，產生新的威脅。特別是中國已迅速變得更加強勢。北京及莫斯科當局均已投入鉅資，意圖遏制美國實力，並阻止我們捍衛我國利益和我國在全球的盟友」。

情勢可能一觸即發的地方不再是阿富汗及伊拉克-敘利亞，而是台灣與烏克蘭；台灣和烏克蘭近期都分別獲得愈來愈多先進的美國武器來嚇阻俄羅斯和中國。

美國國防部已針對中國成立新辦公室，海軍船艦定期巡航台灣附近水域及南海，含蓄挑戰中國的領土主張。

國防部強調，反恐行動不會因撤軍阿富汗而終結，而是將轉向更遠距導向，從遠端的基地及船艦利用空襲及飛彈攻擊仍在阿富汗行動的凱達組織。

拜登表示：「我們正在調動我們的資源，並調整我們的反恐態勢，以應對現今的威脅」。

美國 阿富汗 拜登

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