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從就業、醫保到旅遊 拜登新行政令緊扣民生日常

記者顏伶如／綜合報導
拜登總統日前簽署的行政命令，旨在幫助民眾降低處方藥價、調高工資、增加消費選項等。(美聯社)
拜登總統日前簽署的行政命令，旨在幫助民眾降低處方藥價、調高工資、增加消費選項等。(美聯社)

拜登總統9日簽署行政命令，看似琳瑯滿目的消費者願望清單，內容重點則在於為民眾提供更多選擇、降低處方藥價、調高工資待遇，範圍包括就業、醫療保險、旅遊以及科技。

這道行政命令並未對民間企業訂定新規，消費者不會感受到立即變化。但行政命令鼓勵政府機構採行新政策及規範，破解企業聯合壟斷及妨礙市場競爭的商業行為，這些陋習已導致價格上升，產品選擇減少。

對一般民眾來說，拜登行政命令的切身影響包括：

行李費

行政命令要求運輸部研擬規定，要求拖運行李被耽誤時，航空公司必須退還行李費，行李費用的各種收取標準也應明確公告。

iPhone手機或其他電子裝置維修權(right to repair)

以iPhone為例，由於蘋果公司(Apple)嚴格掌控所有維修服務，手機螢幕破碎的維修費用動輒超過200元。拜登行政命令要求聯邦貿易委員會(Federal Trade Commission)頒布規定，讓消費者能夠使用獨立經營維修店的服務，甚至自己動手修理電子裝置。

助聽器

行政命令指示衛生部未來幾個月頒布規定，讓助聽器可以在零售店貨架上直接販售。這項改變將讓民眾更方便取得助聽器，原本價格可能要數千元的助聽器，也有機會降低價格。

市場競爭的刺激之下，消費者購買助聽器時將有更多選擇，特別是為輕度到中度聽覺障礙民眾所設計的產品。

處方藥品

行政命令要求衛生部在45天內公布旨在打擊昂貴處方藥物的計畫方案，並指示食品及藥物管理局(FDA)協助盡快讓加拿大處方藥品可以進口到美國。

就業

勞工跳槽換工作、爭取加薪，今後將變得更加簡便。行政命令當中建議聯邦貿易委員會頒布規定，對於要求離職員工承諾不與原企業競爭的「不競爭協議」(non-compete agreement，NCA)做出禁止或限制，對於非必要(unnecessary)的執業證照要求也予以禁止。

銀行金融

拜登行政命令將讓消費者更換銀行時變得更加簡便、花費減少。「陶德-法蘭克華爾街改造與消費者保護法案」(Dodd- Frank Act)第1033條規定，銀行與金融機構必須將交易紀錄、收費紀錄及其他帳戶細節，以電子檔案形式提供給消費者。

這些資料長久以來都儲存於各個銀行，拜登行政命令則讓銀行之間分享檔案變得更加方便，消費者希望了解使用不同金融機構的信用卡或其他服務時，將能更方便比較費用差別。

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