低收入買房不易 推動可負擔買房成拜登新難題

拜登政府提名珊德拉.湯普森擔任聯邦住宅金融管理局(FHFA)代理局長。(取自FHFA網站)

聯邦住宅金融管理局(FHFA)局長卡拉布瑞亞(Mark Calabria)日前遭撤換，民主黨人士呼籲為低收入 民眾放寬房貸條件，但共和黨對政府對介入房市的程度感到質疑，使拜登 總統陷入兩難。

自從金融危機以來，低收入民眾買房不易，尤其在新冠肺炎疫情爆發後，房價水漲船高。不過房市占美國整體經濟規模的五分之一，也讓人質疑政府是否該介入。

目前拜登政府提名 由珊德拉.湯普森(Sandra Thompson)擔任FHFA代理局長，而她表示將推動可負擔買房，以及對抗歧視將是第一要務。

多年來民主黨人士敦促FHFA提升住宅自有率，縮小種族財富差距，卻使拜登陷入困境；放寬房貸資格，使房貸更為便宜可能增加違約風險，屆時在未來房貸公司更可能需要經濟援助。

房地產分析師則指出，更便宜的房貸對於房市的根本問題沒有太大幫助，畢竟目前房市已供不應求，才導致房價一飛沖天。投資公司 Compass Point政策研究主任伯坦斯基(Isaac Boltansky)表示：「當房子不夠，調整那一點數字有什麼幫助？」

拜登希望民眾可負擔得起房屋，房利美(Fannie Mae)和房地美(Freddie Mac)為一大利器；住房倡議團體希望FHFA允許房利美與房地美放寬房貸資格，承受起更大財務風險。

全國住房會議(National Housing Conference)主席德沃金(David Dworkin)就表示：「房地美和房利美的職責不是去除風險，而是控管風險，是增加房貸市場的流動性。」

住房倡議者強調，希望政府日後提名的FHFA正式局長人選，在可負擔住房方面擁有積極的計畫，而非將局長位置交給主要關注金融市場風險的官員。

國家社區再投資聯盟(National Community Reinvestment Coalition)執行長范托(Jesse Van Tol) 表示：「我認為湯普森對於房地美和房利美不具備大膽的遠見，是太過安全的人選。」